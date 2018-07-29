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Tunus'ta yeni İçişleri Bakanı güvenoyu aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 04:53 | Son Güncelleme

Tunus parlamentosu, yeni İçişleri Bakanı Hişam el-Furati'ye güvenoyu verdi

TUNUS (AA) - Tunus parlamentosu, Başbakan Yusuf Şahid tarafından atanan İçişleri Bakanı Hişam el-Furati'ye güvenoyu verdi.

Ülkede, 217 sandalyeli mecliste yapılan oylamaya 169 milletvekili katıldı. İçişleri Bakanlığına atanan Furati, 13 ret oyuna karşılık 148 oyla güvenoyu aldı. Oylamada 8 milletvekili çekimser kaldı.

Furati'ye güvenoyu verilmesi için düzenlenen oturumda konuşan Başbakan Şahid, yeni İçişleri Bakanı Furati'nin, güvenoyu aldıktan sonra yol haritasını uygulamakla görevlendirileceğini belirtti.

Beş ana prensip üzerine kurulu olan yol haritasının, emniyet kurumlarının terörle mücadele alanında kapasitelerinin geliştirilmesi, bu kurumların siyasi çekişmelerden uzaklaştırılması ve sızmalara karşı korunmasını içerdiğini aktaran Şahid, emniyet personelinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, gizli göç ağları, insan ticareti ve organize suçlarla mücadelede güvenlik sisteminin geliştirilmesi, uyuşturucu kaçakçılığı ve şiddete dayalı suçlarla mücadele edilerek vatandaşların güvenlik duygusunun güçlendirilmesinin de plan kapsamında olduğunu vurguladı.

Şahid, Furati'nin, yol haritasını en iyi şekilde uygulayabilecek isimlerden biri olduğunu söyledi.

Başbakan Şahid, İçişleri Bakanlığına salı günü Hişam el-Furati'yi atamıştı. Furati'nin parlamentoda güvenoyu almasının, Yusuf Şahid hükümetinin geleceği açısından belirleyici olacağı ifade ediliyor.
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- Şahid hükümetinin akıbeti

Tunus'ta mayıs ayında ulusal uzlaşı koalisyonunu genişletmek amacıyla bir araya gelen siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, Başbakan Yusuf Şahid hükümetinde "başbakanın da değişeceği köklü bir kabine değişikliği ya da kısmi revizyon" konusunda anlaşamamıştı.

Başbakan Şahid'in de içinden geldiği Nida Tunus Partisi ve Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT), Şahid hükümetinin gitmesinden yana tavır koyarken, Nahda Hareketi, Tunus Ticaret ve Zanaat Sendikası (UTICA) ve Tunus Tarım ve Balıkçılık Sendikası (UTAP) hükümetin kalması gerektiğini savunmuştu.

Tarafların uzlaşamaması sonucu Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, "Kartaca 2 Anlaşması" ismi verilen süreci süresiz askıya aldığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hafız Kaid es-Sibsi'nin liderlik ettiği Nida Tunus Partisinden geçen mayısta yapılan yazılı açıklamada, mevcut hükümetin ulusal birlik hükümeti olmaktan çıkıp siyasi kriz üretir hale geldiği kaydedilmişti.

Başbakan Şahid de kendisine istifa çağrıları yapan Hafız el-Kaid es-Sibsi'yi partiyi tüketmek ve ülkede krize yol açmakla suçlamıştı.

Cumhurbaşkanı Sibsi, yakın zamandaki bir televizyon röportajında, ülkede yaşanan siyasi kriz çözülmezse Başbakan Şahid'in istifa etmesi ya da hükümetin yeniden parlamentoda güvenoyu alması gerektiğini söylemişti.

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Tunus yeni İçişleri Bakanı Hişam el-Furati

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