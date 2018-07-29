Tunus'ta yeni İçişleri Bakanı güvenoyu aldı

Beş ana prensip üzerine kurulu olan yol haritasının, emniyet kurumlarının terörle mücadele alanında kapasitelerinin geliştirilmesi, bu kurumların siyasi çekişmelerden uzaklaştırılması ve sızmalara karşı korunmasını içerdiğini aktaran Şahid, emniyet personelinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, gizli göç ağları, insan ticareti ve organize suçlarla mücadelede güvenlik sisteminin geliştirilmesi, uyuşturucu kaçakçılığı ve şiddete dayalı suçlarla mücadele edilerek vatandaşların güvenlik duygusunun güçlendirilmesinin de plan kapsamında olduğunu vurguladı.

Şahid, Furati'nin, yol haritasını en iyi şekilde uygulayabilecek isimlerden biri olduğunu söyledi.

Başbakan Şahid, İçişleri Bakanlığına salı günü Hişam el-Furati'yi atamıştı. Furati'nin parlamentoda güvenoyu almasının, Yusuf Şahid hükümetinin geleceği açısından belirleyici olacağı ifade ediliyor.

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- Şahid hükümetinin akıbeti

Tunus'ta mayıs ayında ulusal uzlaşı koalisyonunu genişletmek amacıyla bir araya gelen siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, Başbakan Yusuf Şahid hükümetinde "başbakanın da değişeceği köklü bir kabine değişikliği ya da kısmi revizyon" konusunda anlaşamamıştı.

Başbakan Şahid'in de içinden geldiği Nida Tunus Partisi ve Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT), Şahid hükümetinin gitmesinden yana tavır koyarken, Nahda Hareketi, Tunus Ticaret ve Zanaat Sendikası (UTICA) ve Tunus Tarım ve Balıkçılık Sendikası (UTAP) hükümetin kalması gerektiğini savunmuştu.

Tarafların uzlaşamaması sonucu Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, "Kartaca 2 Anlaşması" ismi verilen süreci süresiz askıya aldığını açıklamıştı.