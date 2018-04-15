Tunus'ta yerel seçimler

TUNUS (AA) - Tunus'ta 2011 devriminin ardından yapılacak ilk yerel seçimler için kampanya dönemi resmen başladı.

Ülkede, 6 Mayıs'ta yapılması planlanan yerel seçimler öncesi başkent Tunus'ta "Senin belediyen, senin sorumluluğun" sloganıyla Nahda'nın seçim kampanyasının açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Nahda Hareketi lideri ve eski Tunus Başbakanı Raşid el-Gannuşi, devriminin ardından yapılacak ilk seçimlerde, "barışçıl soğuk bir savaş" olarak nitelendirdiği şiddetli bir rekabetin görüleceğini söyledi.

Tunus'ta geleceğin, demokrasiyi güçlü bir zemin üzerine oturtmak için daha iyi olacağını ifade eden Gannuşi, seçimleri, "özgürlük, demokrasi ve halk otoritesini yerleştirme ve yenilenme" dönemi olarak nitelendirdi.

Partilerin yürüttüğü seçim kampanyaları seçimlerden 2 gün önce 4 Mayıs'ta sona erecek.