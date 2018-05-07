Tunus'ta yerel seçimler

TUNUS (AA) - Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, ülkenin tarihindeki ilk şeffaf yerel seçimlerde katılım oranının yüzde 33,7'de kalmasıyla ilgili ülkedeki tüm siyasi aktörleri ders çıkarmaya davet etti.

Şahid, yayınladığı mesajında, seçimlere katılım oranının olumsuz bir gösterge olduğunu ve seçmenlerin sandığa gitmekteki isteksizliğiyle ilgili daha önce defalarca uyarılarda bulunduklarını belirterek, ülkedeki siyasi aktörleri bundan ders çıkarmaya çağırdı.

Siyasi tarafları demokrasi inşasında önemli unsur olan vatandaşın güvenini kazanmak için siyasi söylemlerini geliştirmeye çağıran Şahid, siyasi söylemin, seçmenlerin hayatına doğrudan etki eden "ekonomik durum ve ülkenin gereksinim duyduğu önemli reformlar" üzerinde yoğunlaştırılması gerektiğine işaret etti.

Öte yandan, resmi olmayan sonuçlara göre ülke genelinde birinci parti olan Nahda Hareketinin genel merkezinde kutlama yapıldı.

Parti Sözcüsü İmad el-Humeyri, Nahda Hareketi'nin "zaferinin arkasında partinin uzlaşı ve reform politikalarının" olduğunu belirterek, resmi olmayan sonuçlara göre Nahda'dan sonra Nida Tunus'un ikinci sırada yer almasının, Tunus demokrasisinde istenilen siyasi dengeyi sağlayacağını dile getirdi.