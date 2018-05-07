Tunus'ta yerel seçimlerde katılım oranı yüzde 33,7

TUNUS (AA) - Tunus'ta devrimden sonra gerçekleştirilen ilk yerel seçimlerde katılım oranı yüzde 33,7 olarak açıklandı.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu'nun açıkladığı rakamlara göre, devrimden sonra gerçekleştirilen ilk yerel seçimlerde, ülke genelinde 5 milyon 369 bin seçmenden 1 milyon 796 bin 154'ü sandığa gitti. Böylece seçime katılım oranı yüzde 33,7 oldu.

Tunus devlet televizyonunun açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, yerel seçimlerde Nahda Hareketi Partisi, oyların yüzde 27,5'ini alarak birinci, Nida Tunus ise oyların yüzde 22,5'ini alarak ikinci olmuştu.

Seçimin kesin sonuçlarının ise 9 Mayıs'a kadar ilan edilmesi gerekiyor.

Tunus'ta devrimden sonraki demokratik geçiş sürecinin bir sonraki adımı olarak görülen yerel seçimler, daha önce 4 defa ertelenmişti.

