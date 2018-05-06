Tunus'ta yerel seçimlerde oy verme işlemi başladı

TUNUS (AA) - Tunus'ta devrimden sonra ilk kez gerçekleştirilen yerel seçimlerde 11 bin 185 sandıkta oy verme işlemi sabah saatlerinde başladı. Ülke genelinde 5 milyon 370 bine yakın seçmen oyunu yerel saatle 18.00'e kadar kullanabilecek. Başkentteki Rusya Caddesi üzerindeki sandıkta oy kullanan Tunuslu seçmen Mahmud Bulti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Temizlik ve belediye işlerinin düzelmesi için oy kullandım." dedi. Tunus Yüksek Seçim Komisyonu'nun (YSK) açıklamasına göre, seçim yasakları gece yarısına kadar devam edecek. Kesin sonuçlar ise 9 Mayıs'a kadar ilan edilmiş olacak. YSK açıkladığı rakamlara göre, yerel yönetimler için bin 55'i parti, 860'ı bağımsız, 159'u da seçim ittifakı olmak üzere toplam 2 bin 74 aday listesi bulunuyor. - Emniyet ve ordu mensupları oylarını kullanmıştı Emniyet ve ordu mensupları, kimliklerinin gizliliği ve seçim günü görevleri nedeniyle geçen pazar oylarını kullanmıştı. Ülkede 36 bin 55 güvenlik gücü ve ordu mensubu seçmenden, sadece 4 bin 492'si sandığa gitmişti.

Emniyet sendikalarının, teşkilatın tarafsızlığını korumak ve siyasi çekişmelerden uzak kalmasını sağlamak için seçimleri boykot edeceği açıklamasıyla katılım yüzde 12'de kalmıştı. - Partileri zorlayan adaylık şartları Tunus'ta devrimden 3 yıl sonra 2014'te kabul edilen seçim kanununa göre temsilin artırılması için yerel seçimlerdeki aday listelerinde birçok şart aranıyor. Listelerde ilk olarak kadın ve erkek adayların sayılarının eşit olması gerekiyor. Her 6 adaydan birinin 35 yaş altında, yani genç olması da şartlar arasında. Ayrıca, partilerin sundukları listelerde her yerel seçim biriminde ilk 10 aday arasında muhakkak engelli bir isme yer vermesi gerekiyor. Ordu ve güvenlik güçlerinde görev yapanlara adaylık yolu kapatılırken, milletvekilleri de yerel yönetimler için adaylık başvurusu yapamıyor. Yargı mensupları, vali ve kaymakam gibi merkezi yönetimin yerel bölgelerdeki temsilcileri görev yaptıkları yerel yönetim birimi dışında başka bir yerden aday olabiliyor. Hükümlülerin de aday olmasına izin verilmiyor.

- Nahda Hareketi tüm bölgelerde seçime giriyor Adaylık şartları partileri zorlarken, Tunus genelindeki 24 vilayetteki 350 yerel yönetim biriminin tamamında aday listesi sunmayı başarabilen tek parti Nahda Hareketi oldu. Nahda Hareketi'ni 345 noktada aday çıkartabilen Nida Tunus Partisi izledi. Partiler bazında üçüncü sırada yer alan Halkçı Cephe'nin 119, Demokratik Hareket'in 69, Tunus Projesi'nin ise 67 noktada aday listelerinin onaylandığı bildirildi. Seçim öncesinde 10 partinin bir araya gelmesiyle oluşturulan "Sivil Koalisyon" isimli oluşumun ise 43 ayrı noktada aday listesi sunduğu aktarıldı. Tunus'ta ülkede grev ve protestoların oluşturduğu toplumsal hareketlilik, ekonomik kriz, yüksek işsizlik gibi sorunlar nedeniyle, partileri en çok zorlayan unsurun düşük katılım olacağı uzmanlarca ifade ediliyor. Yerel seçimler, siyasi aktörler için 2019 yılında kritik parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için kendilerini halk nezdinde test etme fırsatı sunuyor. - Yeni yerel yönetim yasası Tunus parlamentosu, 2014'te kabul edilen anayasanın öngördüğü biçimde yerel yönetimlerin güçlendirildiği yasayı geçen hafta kabul etti.