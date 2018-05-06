Tunus'ta yerel seçimlere düşük katılım

YSK üyesi, erken kapatılacak sandıklardan 29'unun Cezayir sınırı yakınındaki Kefte'de, 77'sinin Kasrin'de, 49'unun kuzey batıdaki Cendube'de ve 24'unun ise ülkenin merkezindeki dağlık Sidi Buzid vilayetinde olduğunu kaydetti.

YSK Üyesi Riyad Buhuş da seçim merkezinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde 179 sandığın "güvenlik koşulları göz önüne alınarak yerel saat ile 18.00'de değil 16.00'da kapanacağını" söyledi.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Başkanı Muhammed Muhammed et-Telili el-Mansari, başkentteki seçim merkezinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yerel saat ile 12.00'de Tunus genelinde yerel seçimlere katılım oranının yüzde 13,6 olduğunu açıkladı.

TUNUS (AA) - Tunus'ta devrimden sonra ilk kez gerçekleştirilen yerel seçimlerde yerel saat ile 12.00'de katılım oranının 13,6 olarak kaydedildiği bildirildi.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonunun (YSK) açıklamasına göre, oy verme işlemi yerel saat ile 18.00'e kadar devam ederken, seçim yasakları gece yarısında bitecek. Kesin sonuçların ise 9 Mayıs'a kadar ilan edilmesi bekleniyor.

YSK'nin açıkladığı rakamlara göre, yerel yönetimler için bin 55'i parti, 860'ı bağımsız, 159'u da seçim ittifakı olmak üzere toplam 2 bin 74 aday listesi bulunuyor.

- Emniyet ve ordu mensupları oylarını kullanmıştı

Emniyet ve ordu mensupları, kimliklerinin gizliliği ve seçim günü görevleri nedeniyle geçen pazar oylarını kullanmıştı. Ülkede 36 bin 55 güvenlik gücü ve ordu mensubu seçmenden, sadece 4 bin 492'si sandığa gitmişti.

Emniyet sendikalarının, teşkilatın tarafsızlığını korumak ve siyasi çekişmelerden uzak kalmasını sağlamak için seçimleri boykot edeceği açıklamasıyla katılım yüzde 12'de kalmıştı.

- Partileri zorlayan adaylık şartları

Tunus'ta devrimden 3 yıl sonra 2014'te kabul edilen seçim kanununa göre temsilin artırılması için yerel seçimlerdeki aday listelerinde birçok şart aranıyor.