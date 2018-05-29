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Tunus'ta YSK Başkanı'nın görevden alınması istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 16:45 | Son Güncelleme

Tunus'ta YSK Başkanı'nın görevden alınması istendi

TUNUS (AA) - Tunus Yüksek Seçim Konseyi (YSK) Başkanı Muhammed et-Telili el-Mansari'nin, görevden alınması için YSK üyeleri tarafından meclise sevk edildiği belirtildi.

AA muhabirine konuşan YSK içinden adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, "Başkan'ın bir kaç kişisel eylemi ve komisyon ile arasındaki iletişim bozukluğundan dolayı, YSK'nın 15. maddesi işletilerek görevden alınması için YSK üyeleri tarafından meclise sevk edildiğini" ifade etti.

Mansari ise meclisteki süreç tamamlanana kadar görevine devam edeceğini dile getirdi.

Tunus'ta YSK'nın 15. maddesine göre başkan, görevlerinde kasıtlı bir şekilde hata yapması halinde konsey üyelerinin yarısının onayı ile görevden alınmak üzere meclise sevk edilebiliyor.

Aynı maddeye göre YSK Başkanının görevden alınması için, mecliste mutlak çoğunluk olan 217 vekilden 109'unun kabul oyu gerekiyor.

Tunus, mayıs ayı başında 2011'deki devrimden sonra ilk defa yerel seçimlere gitmişti. Söz konusu YSK yönetiminde gidilen seçimlere katılım yüzde 33,7'de kalırken, Nahda Hareketi oyların yüzde 27,5'ini alarak birinci parti, Nida Tunus ise oyların yüzde 22,5'ini alarak ikinci parti olmuştu. Tunus genelindeki 350 yerel yönetim birimindeki bağımsız listeler ise yüzde 32,9 oy elde etmişti.

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