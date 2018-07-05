Tunus'ta Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı istifa etti

TUNUS (AA) - Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Başkanı Muhammed et-Telili el-Mansari, başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Tunus resmi ajansı TAP'ın haberine göre, Mansari yaptığı açıklamada, başkanlık görevinden istifa ettiğini, ancak komisyondaki üyelik görevine devam ettiğini duyurdu.

İstifasına gerekçe belirtmeyen Mansari, parlamentoyu yeni başkanın seçilmesi için gerekli işlemleri yapmaya çağırdı.

- Görevden alınması istenmişti

YSK üyeleri, görevden alınması için Mansari'yi meclise sevk etmişti. Tunus'ta YSK kanununun 15. maddesine göre başkan, görevlerinde hata yapması halinde konsey üyelerinin yarısından bir fazlasının oyu ile görevden alınmak üzere meclise sevk edilebiliyor.

Mansari'nin selefi eski YSK Başkanı Şefik Sarsar da geçen yıl mayıs ayında, "siyasi baskılarla çalışma şartlarının zorlaşmasını" gerekçe göstererek görevinden istifa etmişti.

Tunus'ta YSK'nın 9 üyesi arasında parlamentoda yapılan oylamada, mutlak çoğunluğu elde eden kişi başkan seçiliyor.

Tunus, mayıs ayı başında 2011'deki devrimden sonra ilk defa yerel seçimlere gitmişti. Seçimlerde katılım yüzde 33,7'de kalırken, Nahda Hareketi oyların yüzde 27,5'ini alarak birinci, Nida Tunus ise oyların yüzde 22,5'ini alarak ikinci parti olmuştu. Tunus genelindeki 350 yerel yönetim birimindeki bağımsız listeler ise yüzde 32,9 oy elde etmişti.

