"Tunus'taki kriz, yürütmeye hâkim olmak için"

TUNUS (AA) - ENES CANLI - Tunus'ta sol partilerin bir araya geldiği çatı oluşum Halkçı Cephe'nin lideri Hamma el-Hemmami, cumhurbaşkanı ve başbakanın yürütmeye hükmetme çabasıyla bir kriz yaşandığını söyledi.
Parlamentoda 15 vekille temsil edilen sol bloğun çatı oluşumunun başındaki isim Hemmami, AA muhabirine Tunus'taki siyasi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tunus'ta ulusal uzlaşı hükümetine liderlik eden Başbakan Yusuf Şahid ve aynı siyasi gelenekten gelen Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi arasında bir yönetim krizi yaşandığını belirten Hemmami, "Tunus'ta cumhurbaşkanı ve başbakan arasındaki krizin nedeni makam kavgası, yürütmeye hâkim olma çekişmesidir. Tunus'ta 2019 yılında gerçekleştirilecek, parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlığın krizidir." diye konuştu.
Hemmami, Tunus'taki "siyasi gerilim ve çöküntüden" ulusal uzlaşı hükümetinin başındaki Nida Tunus ve Nahda Hareketi'ni sorumlu tutarak, "Bizim ikisiyle (Nahda Hareketi ve Nida Tunus) ihtilafımız, ideolojik değil siyasi programlarımızla ilişkilidir. Ülkeyi getirdikleri durum nedeniyle biz Cephe olarak iki taraftan herhangi biriyle yan yana gelmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Halkçı Cephe olarak Tunus'un durumunu "endişe verici bulduklarını" belirten Hemmami, "Tunus'taki koalisyon, ülkenin içinde bulunduğu siyasal, ekonomik ve sosyal krizlere çözüm bulmaktan aciz. Bilakis durum her geçen gün daha kötüye gidiyor." diye konuştu.
Seçimlerin gerçekleşmesi halinde iyileşmenin mümkün olduğunu aktaran Hemmami, Halkçı Cephe'nin zaman zaman gündeme gelen seçimlerin ertelenmesine kesinlikle karşı olduğunu vurguladı.
-Nahda ile ittifak hataydı
Tunus'un devrimden sonra ilk kez gerçekleştirdiği 6 Mayıs yerel seçimlerine değinen Hemmami, cephenin üçüncü sırada tamamladığı seçimlerde partisinin performansını yeterli görmediği değerlendirmesini yaptı.
Hemmami, Halkçı Cephe'nin Tunus genelindeki 350 yerel yönetim biriminden sadece 120'sinde aday gösterdiğine ve en az 250 yerel yönetim biriminde aday listeleri açıklamaları gerektiğine işaret etti. Halkçı Cephe sözcüsü, daha yoğun bir kampanya dönemi ile daha büyük başarı elde edilebileceklerine inandığını belirtti.
Tunus'un Silyana vilayetine bağlı aynı zamanda Hemmami'nin doğum yeri Arusa kenti yerel meclisinde Nahda Hareketi ile Halkçı Cephe'nin üyelerinin belediye meclisi yönetiminde anlaşmasının sorulduğu Hemmami, söz konusu iş birliğinin bir "hata olduğunu", "yerel temsilcilerin merkez yönetimine danışmadan karar aldığını" ve "yerel düzeyde kalacağını" belirtti.
Halkçı Cephe, Arusa belediye meclisindeki üyelerinin kent yönetimi konusunda Nahda Hareketi ile anlaştığı haberleri üzerine söz konusu kararın merkezi yönetimle istişare edilmeden alındığını açıklamıştı.
-Tunus siyasetinde kriz
Tunus'taki siyasi gruplar, ulusal uzlaşı hükümetinin temelini oluşturan Kartaca Anlaşması'nın yenilenmesi için Mayıs sonunda görüşmelere başlamıştı.
Nida Tunus Partisi ve Tunus'un en büyük sendikası Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (UGTT) başını çektiği grup, Kartaca 2 Anlaşması sonunda, Başbakan Yusuf Şahid'in görevden alındığı "bir kabine revizyonu" gerektiğini açıklamıştı.
Nahda Hareketi'nin liderlik ettiği Tunus'ta iş dünyasının çatı örgütü Tunus Ticaret ve Zanaat Sendikası (UTICA) ile Tunus Çiftçi ve Balıkçılar Birliği'nin (UTAP) yer aldığı ikinci grup, istikrara zarar vereceği gerekçesiyle Şahid hükümetinde "kısmi revizyon" görüşünü savunmuştu.
Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, Kartaca 2 Anlaşması'ndaki ihtilaf üzerine anlaşmanın süresiz olarak askıya alındığını açıklamıştı.
Başbakan Şahid'in de üyesi olduğu Nida Tunus Partisi, hükümeti sert bir dille eleştirerek, "Mevcut hükümet, ulusal uzlaşı kabinesi olmaktan çıkarak, bir kriz unsuruna dönüşmüştür." ifadelerini kullanmıştı.
Başbakan Şahid de bu açıklamanın ardından kameraların karşısına geçerek, Cumhurbaşkanının oğlu aynı zamanda Nida Tunus Partisi Lideri Hafız el-Kaid es-Sibsi'yi "partiyi bitirmek ve ülkede siyasi kriz çıkarmakla" suçlayarak açıkça meydan okumuştu.
Haziran başında patlak veren krizin ardından Başbakan Yusuf Şahid, koltuğunu korumayı başarırken, kulislerde kısmi kabine revizyonunu yakında tamamlayacağı bilgisi dolaşıyor.
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