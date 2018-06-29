"Tunus'taki kriz, yürütmeye hâkim olmak için"

TUNUS (AA) - ENES CANLI - Tunus'ta sol partilerin bir araya geldiği çatı oluşum Halkçı Cephe'nin lideri Hamma el-Hemmami, cumhurbaşkanı ve başbakanın yürütmeye hükmetme çabasıyla bir kriz yaşandığını söyledi.

Parlamentoda 15 vekille temsil edilen sol bloğun çatı oluşumunun başındaki isim Hemmami, AA muhabirine Tunus'taki siyasi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tunus'ta ulusal uzlaşı hükümetine liderlik eden Başbakan Yusuf Şahid ve aynı siyasi gelenekten gelen Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi arasında bir yönetim krizi yaşandığını belirten Hemmami, "Tunus'ta cumhurbaşkanı ve başbakan arasındaki krizin nedeni makam kavgası, yürütmeye hâkim olma çekişmesidir. Tunus'ta 2019 yılında gerçekleştirilecek, parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlığın krizidir." diye konuştu.

Hemmami, Tunus'taki "siyasi gerilim ve çöküntüden" ulusal uzlaşı hükümetinin başındaki Nida Tunus ve Nahda Hareketi'ni sorumlu tutarak, "Bizim ikisiyle (Nahda Hareketi ve Nida Tunus) ihtilafımız, ideolojik değil siyasi programlarımızla ilişkilidir. Ülkeyi getirdikleri durum nedeniyle biz Cephe olarak iki taraftan herhangi biriyle yan yana gelmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.