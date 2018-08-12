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Tunus'taki Nahda Hareketi'nden "tartışmalı rapor" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 13:20 | Son Güncelleme

Eski Tunus Başbakanı Ali el-Urayyid: "Rapordaki bireysel özgürlükler ve özel yaşamın desteklenmesine ilişkin önerilere katılıyoruz ancak, bazı sorunlar var" "Din, aile, toplum yapısı gibi konular birçok Tunuslunun endişesine yol açtı"

TUNUS (AA) - Eski Tunus Başbakanı ve Nahda Hareketi 2. Genel Başkan Yardımcısı Ali el-Urayyid, ülkede protestolara neden olan Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesi'nin sunduğu raporda, destekledikleri ve hemfikir olmadıkları öneriler bulunduğunu belirtti.

Yerel Yönetimde Kadının Rolü panelinde konuşan Urayyid, "Rapordaki bireysel özgürlükler ve özel yaşamın desteklenmesine ilişkin önerilere katılıyoruz ancak, bazı sorunlar var. Din, aile, toplum yapısı gibi konular birçok Tunuslunun endişesine yol açtı." dedi.

Raporda, hemfikir olmadıkları bazı konuların da bulunduğunu söyleyen Urayyid, bunların derinlemesine bir diyalog gerektirdiğini ifade etti.

Panelin ardından AA muhabirine konuşan Urayyid, rapora ilişkin tartışmaların gelişen Tunus toplumunun dinamik yapısını ve özgürce kendilerini ifade edebildiklerini gösterdiğini belirtti.

Urayyid, Tunuslulara, rapora karşı çıkanlara veya destekleyenlere aklı selim ile yaklaşmaları tavsiyesinde bulunarak, bunun doğal bir hareketlilik olduğunun farkına varılması gerektiğini dile getirdi.

- Ne olmuştu?

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Ağustos 2017'de "Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesi'ni kadın-erkek eşitliğiyle ilgili yasal düzenlemeler üzerinde çalışmakla görevlendirmişti.

Komite haziran ayında Sibsi'ye 2 bölümden oluşan 233 sayfalık bir rapor sunmuştu. Raporun bireysel hak ve özgürlüklere ayrılan birinci bölümünde yer alan en bariz teklifler arasında eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması ve idam cezasının kaldırılması yer alıyor. İkinci bölümde ise kadın-erkek arasında mirasta eşitlik ve çocuklar arasında, evlilik dışı ilişkilerden doğanlar da dahil olmak üzere eşitlik meselesi ele alınıyor.

Cumhurbaşkanı Sibsi'nin raporla ilgili kararını, 13 Ağustos'ta açıklaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ali el-Urayyid Nahda rapor Tunus

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