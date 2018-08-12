TUNUS (AA) - Eski Tunus Başbakanı ve Nahda Hareketi 2. Genel Başkan Yardımcısı Ali el-Urayyid, ülkede protestolara neden olan Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesi'nin sunduğu raporda, destekledikleri ve hemfikir olmadıkları öneriler bulunduğunu belirtti.

Yerel Yönetimde Kadının Rolü panelinde konuşan Urayyid, "Rapordaki bireysel özgürlükler ve özel yaşamın desteklenmesine ilişkin önerilere katılıyoruz ancak, bazı sorunlar var. Din, aile, toplum yapısı gibi konular birçok Tunuslunun endişesine yol açtı." dedi.

Raporda, hemfikir olmadıkları bazı konuların da bulunduğunu söyleyen Urayyid, bunların derinlemesine bir diyalog gerektirdiğini ifade etti.

Panelin ardından AA muhabirine konuşan Urayyid, rapora ilişkin tartışmaların gelişen Tunus toplumunun dinamik yapısını ve özgürce kendilerini ifade edebildiklerini gösterdiğini belirtti.

Urayyid, Tunuslulara, rapora karşı çıkanlara veya destekleyenlere aklı selim ile yaklaşmaları tavsiyesinde bulunarak, bunun doğal bir hareketlilik olduğunun farkına varılması gerektiğini dile getirdi.