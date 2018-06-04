Tunus'taki tekne faciası

TUNUS (AA) - Tunus açıklarında yasa dışı göçmenleri taşıyan teknenin battığı faciada 48 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Sfaks kenti açıklarında yasa dışı göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 48 göçmenin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, 60'ı Tunuslu farklı uyruktan 68 kişinin kurtarıldığı, bölgede arama çalışmalarının ise sürdüğü aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halife eş-Şabani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurtarılanların ifadelerine göre, tekne yolculuğunu organize eden 8 şüpheliyi tespit ettiklerini ve arama çalışmalarının başladığını söyledi.

- Facia için kriz masası kuruldu

Öte yandan, Tunus hükümeti tekne faciasına ilişkin kriz masası kurulması kararı aldı.

Hükümet, bu kapsamda kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına psikolojik destek sağlanmasının yanı sıra, kurtulanlar için de sağlık ekiplerinin seferber edilmesini kararlaştırıldı.

Sfaks kentine bağlı Kerkene Adası'ndan 5 mil açıkta, 80'i Afrika asıllı yaklaşık 180 yasa dışı göçmeni taşıyan teknenin su alması sonucu dün battığı belirtilmişti.