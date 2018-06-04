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Tunus'taki tekne faciası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 18:21 | Son Güncelleme

Tunus'un güneyinde gerçekleşen tekne kazasında 48 kişinin cesedine ulaşıldı - İçişleri Bakanlığı, kaçak göç yolculuğunu organize eden sekiz şüpheliyi aradıklarını açıkladı

TUNUS (AA) - Tunus açıklarında yasa dışı göçmenleri taşıyan teknenin battığı faciada 48 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Sfaks kenti açıklarında yasa dışı göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 48 göçmenin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, 60'ı Tunuslu farklı uyruktan 68 kişinin kurtarıldığı, bölgede arama çalışmalarının ise sürdüğü aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halife eş-Şabani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurtarılanların ifadelerine göre, tekne yolculuğunu organize eden 8 şüpheliyi tespit ettiklerini ve arama çalışmalarının başladığını söyledi.

- Facia için kriz masası kuruldu

Öte yandan, Tunus hükümeti tekne faciasına ilişkin kriz masası kurulması kararı aldı.

Hükümet, bu kapsamda kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına psikolojik destek sağlanmasının yanı sıra, kurtulanlar için de sağlık ekiplerinin seferber edilmesini kararlaştırıldı.

Sfaks kentine bağlı Kerkene Adası'ndan 5 mil açıkta, 80'i Afrika asıllı yaklaşık 180 yasa dışı göçmeni taşıyan teknenin su alması sonucu dün battığı belirtilmişti.

Tunus, İtalya kıyılarına yakın konumu nedeniyle, umuda yolculuk için Akdeniz'de tehlikeli yolculuğa çıkan yasa dışı göçmenlerin uğrak noktası olarak dikkati çekiyor.

Arap Baharı isimli süreçten demokratik kazanımlarla çıkmayı başaran Tunus, devrimin vadettiği ekonomik beklentilerini karşılayamadı.

Tunus'un güney ve iç kesimlerinde işsizlik oranlarının yüzde 25'in üzerinde seyretmesi ile birçok Tunuslu genç Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışıyor.

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