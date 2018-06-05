Tunus'taki tekne faciası

Pazar günü Sfaks kentine bağlı Kerkene Adası'ndan 5 mil açıkta, 80'i Afrika asıllı yaklaşık 180 yasa dışı göçmeni taşıyan teknenin su alması sonucu battığı belirtilmişti. Bölgede üçüncü gününe giren arama çalışmalarında çoğu Tunuslu olmak üzere farklı uyruklardan 68 kişinin sağ kurtarıldığı aktarılmıştı. \

Şahid, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, adadaki güvenlik zafiyetinin kaçak göç trafiğini kolaylaştırdığını belirterek yasa dışı göçle mücadele için ada çevresindeki güvenlik önlemlerini arttırma sözünü verdi.

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid ve Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi de göçmenlerin hareket ettiği Kerkene Adası'na program dışı bir ziyaret gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunus'un güneyindeki Sfaks kentine bağlı Kerkene Adası açıklarında süren arama çalışmalarında 3 kişinin daha cesedine ulaşıldığı ve böylece denizden çıkarılan göçmenlerin sayısının 55'e yükseldiği belirtildi.

- IOM: "En az 100 kişi yaşamını yitirdi"

Öte yandan Uluslararası Göç Örgütü'nden (IOM) yapılan açıklamada, 3 Haziran'da ülkenin güneyindeki Sfaks kenti açıklarında batan yasa dışı göçmenleri taşıyan teknenin kapasitesinin çok üzerinde 180 göçmenle Avrupa'ya ulaşmak için yola çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, teknedeki 68 kişinin sağ kurtarıldığı, bunların 60'ının Tunus, diğerlerinin ise Fas, Libya, Mali, Kamerun ve Fildişi Sahili vatandaşı olduğu belirtildi.

Göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için insan kaçakçılarına 700 ile bin avro arasında değişen bir meblağ ödediği aktarılan açıklamada, Sfaks kentine bağlı Kerkene Adası'ndan 5 mil açıkta meydana gelen kazada en az 100 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

- "Bu trajediyi anlatacak söz yok"

IOM Tunus Misyon Şefi Lorena Lando da kazaya ilişkin, "Bu trajediyi anlatacak söz yok. Bu rakamların arkasındaki erkekler, kadınlar ve çocuklar belirsiz bir hayalin peşinde koşarken hayatlarını kaybettiler." değerlendirmesinde bulundu.

"Arap Baharı" adı verilen süreçten demokratik kazanımlarla çıkmayı başaran Tunus, devrimin vadettiği ekonomik beklentileri karşılayamadı. İşsizlik oranının ülkenin güney ve iç kesimlerinde yüzde 25'in üzerinde olduğu Tunus'ta, çok sayıda genç Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.

