Tunus'taki tekne faciasının ardından İçişleri Bakanı görevden alındı

TUNUS (AA) - Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, ülkenin güneyinde 100'e yakın insanın hayatını kaybettiği tekne kazasında güvenlik zafiyeti olduğu tartışmalarının ardından, İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim'i görevden aldı.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim'in görevden alındığı ve yerine vekâleten Adalet Bakanı Gazi el-Ceribi'nin getirildiği" belirtildi.
Şahid'in bu kararı, pazar günü ülkenin güneyindeki Sfaks kentine bağlı Kerkene Adası açıklarında meydana gelen tekne kazasına güvenlik zafiyetinin neden olduğu yönündeki tartışmaların ardından geldi.
- Tekne faciasında 66 kişinin cesedine ulaşıldı
Kerkene Adası açıklarında süren arama çalışmalarının dördüncü gününde 3 kişinin daha cesedine ulaşıldığı ve böylece denizden çıkarılan ceset sayısının 66'ya yükseldiği aktarıldı.
Tunus İçişleri Bakanlığı da tekne kazasının ardından Kerkene Adası ve adanın bağlı olduğu Sfaks vilayetinden 10 üst düzey güvenlik yetkilisinin dün gece saatlerinde görevden alındığını açıklamıştı.
Tunus'ta jandarma pozisyonundaki Ulusal Muhafızlık Komutanlığında görevli olan Lütfi İbrahim, Eylül 2017'deki kabine revizyonu sırasında İçişleri Bakanlığına getirilmişti.
Pazar günü Sfaks kentine bağlı Kerkene Adası'ndan 5 mil açıkta, 80'i Afrika asıllı yaklaşık 180 yasa dışı göçmeni taşıyan teknenin su alması sonucu battığı belirtilmişti. Arama kurtarma çalışmalarında çoğu Tunuslu olmak üzere farklı uyruklardan 68 kişinin sağ kurtarıldığı aktarılmıştı.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de dün yaptığı açıklamada 3 Haziran'da Sfaks kenti açıklarında batan yasa dışı göçmenleri taşıyan teknenin kapasitesinin çok üzerinde yolcuyla Avrupa'ya ulaşmak için yola çıktığını belirtmişti.
Göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için insan kaçakçılarına 700 ile bin avro arasında değişen bir meblağ ödediği aktarılan açıklamada, Sfaks kentine bağlı Kerkene Adası'ndan 5 mil açıkta meydana gelen kazada en az 100 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilmişti.
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