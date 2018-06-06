Tunus'taki tekne faciasının ardından İçişleri Bakanı görevden alındı

TUNUS (AA) - Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, ülkenin güneyinde 100'e yakın insanın hayatını kaybettiği tekne kazasında güvenlik zafiyeti olduğu tartışmalarının ardından, İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim'i görevden aldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim'in görevden alındığı ve yerine vekâleten Adalet Bakanı Gazi el-Ceribi'nin getirildiği" belirtildi.

Şahid'in bu kararı, pazar günü ülkenin güneyindeki Sfaks kentine bağlı Kerkene Adası açıklarında meydana gelen tekne kazasına güvenlik zafiyetinin neden olduğu yönündeki tartışmaların ardından geldi.

- Tekne faciasında 66 kişinin cesedine ulaşıldı

Kerkene Adası açıklarında süren arama çalışmalarının dördüncü gününde 3 kişinin daha cesedine ulaşıldığı ve böylece denizden çıkarılan ceset sayısının 66'ya yükseldiği aktarıldı.

Tunus İçişleri Bakanlığı da tekne kazasının ardından Kerkene Adası ve adanın bağlı olduğu Sfaks vilayetinden 10 üst düzey güvenlik yetkilisinin dün gece saatlerinde görevden alındığını açıklamıştı.