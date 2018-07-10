Tunus'taki terör saldırısı

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Cezayir sınırı yakınlarında yer alan Cendube vilayetindeki terör saldırısının ülkenin istikrarını hedef aldığını belirtti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sibsi, söz konusu saldırının ülkede güvenlik alanında hissedilir düzeyde iyileşmenin yaşandığı bir dönemde istikrarı hedef aldığına dikkati çekti.
Güvenlik güçlerinin vatan savunmasında gösterdiği kahramanlıkları öven Sibsi, şehit ve yaralıların ailelerine sosyal ve manevi hizmet sunulması gerektiğini vurguladı.
Sibsi, dün Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zibidi eşliğinde başkent Tunus'taki askeri hastanede, saldırıda yaralanan güvenlik görevlilerini ziyaret etmiş ve acil şifa dileğinde bulunmuştu.
Tunus İçişleri Bakanlığı önceki gün, ülkenin Cezayir sınırı yakınlarında güvenlik güçlerine düzenlenen terör saldırısında 6 güvenlik mensubunun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Cendube vilayetindeki terör saldırısının sorumluluğunu Ensaru'ş-Şeria ile bağlantılı Ukbe Bin Nafi Tugayı üstlenmişti.
Ruhsar Pekcan bakan olduğunu havalimanında sürpriz telefonla öğrendi
Erdoğan yeni kabineyi açıkladı! İşte bakan olan isimler! Yeni bakanlar kimler oldu? (Bakanlar Kurulu 2018)
Yeni kabine belli oldu! Bakan olan Abdulhamit Gül, Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak'ın istifa etmesi gerekiyor
Ziya Selçuk kimdir? Yeni MEB Ziya Selçuk oldu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinede MEB'e güçlü isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede başkan yardımcısı Fuat Oktay oldu! Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay nereli?
Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!
İsrail tehdit etti: Çok sert karşılık verilir!
Korkunç hikâye! Kız arkadaşını felç bırakıp böyle aldattı...
Sarı kız bu kez Eskişehir'de görüldü!
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum