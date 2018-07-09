Tunus'taki terör saldırısına tepkiler

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Libya, Tunus'taki terör saldırısını kınadı.
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yazılı açıklama yaparak Tunus'a başsağlığı dileklerinde bulundu. Ebu Gayt, teröre karşı sarf edilen çabalar konusunda Tunus ile tam dayanışma halinde olduğunu aktardı.
BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin, "Tunus'un istikrar ve güvenliğini hedef alan saldırıyı "şiddetle" kınadığı belirtildi.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi de yaptığı yazılı açıklamayla saldırıya tepki gösterdi.
Açıklamada, terörün iki ülkeyi de hedef aldığı ancak bu tür saldırıların, mücadele konusundaki kararlılığa gölge düşüremeyeceği kaydedildi.
Tunus İçişleri Bakanlığı, ülkenin Cezayir sınırı yakınlarında güvenlik güçlerine düzenlenen terör saldırısında 6 güvenlik mensubunun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Ensaru'ş-Şeria ile bağlantılı Ukbe Bin Nafi Tugayı da bugün Cendube vilayetindeki terör saldırısının sorumluluğunu üstlenmişti.
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