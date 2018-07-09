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Tunus'taki terör saldırısına yönelik tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 00:22 | Son Güncelleme

Bazı Arap ülkeleri ile İİT ve Ezher Kurumu, Tunus'taki terör saldırısını kınadı

KAHİRE (AA) - Mısır, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Ürdün'ün yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Ezher Kurumu, Tunus'taki terör saldırısını kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunus halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, Mısır'ın terör, şiddet ve aşırılığın her şekline karşı Tunus'un yanında olduğu vurgulandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Bu korkak eylemlere tepki gösteriyor, terör ve aşırılığa karşı kardeş Tunus'un yanında duruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın yayınladığı Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da terör saldırısı kınanarak, teröre karşı alacağı önlemler konusunda Tunus'un yanında olunduğu belirtildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ise Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'ye başsağlığı telgrafı gönderdi.

İİT de saldırıyı şiddetle kınayarak, teröre karşı atacağı adımlarda Tunus'la dayanışma içinde olunduğunu kaydetti.

Mısır'daki Ezher Kurumu saldırıya tepki göstererek, yapılanın tüm semavi dinler ve yasalarla çeliştiğini ifade etti.

Tunus İçişleri Bakanlığı, ülkenin Cezayir sınırı yakınlarında güvenlik güçlerine düzenlenen terör saldırısında 6 güvenlik mensubunun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Tunus, 2015-2016 yıllarında yabancı turistlerin ve güvenlik güçlerinin hayatını kaybettiği birçok terör saldırısına sahne olmuştu.

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