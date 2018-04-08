Tunus'taki yargılamalar

TUNUS (AA) - Tunus Mahkemesince, 1 terör hücresi mensubuna idam, 13'üne müebbet hapis cezası verildi.
Başkent Tunus'taki Asliye Ceza Mahkemesi, "Nida Tunus Hareketi milletvekili Rıza Şerefeddin'e suikast girişiminde bulunmak", "güvenlik görevlilerini öldürmeyi planlamak" ve "devletin güvenliğine kastetmek"le suçlanan "Furkan" isimli terör hücresine mensup 14 sanık hakkındaki hükmünü açıkladı.
AA muhabirine konuşan mahkeme sözcüsü Süfyan es-Sıleyti, mahkemenin sanıklardan birine 2 ayrı davada idam ve müebbet hapis, diğerine müebbet ve 20 yıl hapis cezası, 12 sanığa da müebbet hapis cezası verdiğini söyledi.
Sıleyti, karara temyiz yolunun açık olduğunu kaydetti.
Mayıs 2011'den bu yana terör olaylarının yaşandığı Tunus'ta bu olgu 2013'te artış göstermişti.
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