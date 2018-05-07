Tunus'taki yerel seçimler

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Tunus'ta devrimden sonra gerçekleştirilen ilk belediye seçimleri dolayısıyla Tunus'u ve halkını tebrik ederek "Desteğimiz sürecek." mesajı verdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Nauert, açıklamasında, "ABD pazar günü gerçekleştirilen ülkenin ilk serbest belediye seçimleri dolayısıyla Tunus halkını tebrik ediyor. Bu seçimler, Tunus demokrasisinin sağlamlaşmasında önemli bir adımı temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.
Açıklamada ayrıca, Tunus'un kendi anayasasında yer alan demokratik hedefler için çaba göstermeye devam ettikçe ABD tarafından destekleneceğine de vurgu yapıldı.
Tunus'ta devrimden sonraki ilk belediye seçimlerinde, katılım oranı yüzde 33,7 olarak kaydedilirken, ülke genelinde oyların yüzde 27,5'ini alan Nahda Hareketi birinci parti olmuştu.
Arap Baharı isimli sürecin doğum yeri Tunus, 2011 yılındaki devrimin ardından demokratik geçiş sürecine yönelik bir adım daha atarak dün yerel seçimini gerçekleştirmişti. Tunus Yüksek Seçim Komisyonunun (YSK) paylaştığı rakamlara göre, Tunus genelinde yaklaşık 5,3 milyon seçmenden 1,8 milyona yakını sandıklara giderek oy kullanmış, seçime katılım oranının ise yüzde 33,7 olduğu kaydedilmişti.
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