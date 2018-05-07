HABER

Tunus'taki yerel seçimler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 19:20 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: - "ABD, pazar günü gerçekleştirilen ülkenin ilk serbest belediye seçimleri dolayısıyla Tunus halkını tebrik ediyor. Bu seçimler, Tunus demokrasisinin sağlamlaşmasında önemli bir adımı temsil etmektedir"

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Tunus'ta devrimden sonra gerçekleştirilen ilk belediye seçimleri dolayısıyla Tunus'u ve halkını tebrik ederek "Desteğimiz sürecek." mesajı verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Nauert, açıklamasında, "ABD pazar günü gerçekleştirilen ülkenin ilk serbest belediye seçimleri dolayısıyla Tunus halkını tebrik ediyor. Bu seçimler, Tunus demokrasisinin sağlamlaşmasında önemli bir adımı temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, Tunus'un kendi anayasasında yer alan demokratik hedefler için çaba göstermeye devam ettikçe ABD tarafından destekleneceğine de vurgu yapıldı.

Tunus'ta devrimden sonraki ilk belediye seçimlerinde, katılım oranı yüzde 33,7 olarak kaydedilirken, ülke genelinde oyların yüzde 27,5'ini alan Nahda Hareketi birinci parti olmuştu.

Arap Baharı isimli sürecin doğum yeri Tunus, 2011 yılındaki devrimin ardından demokratik geçiş sürecine yönelik bir adım daha atarak dün yerel seçimini gerçekleştirmişti. Tunus Yüksek Seçim Komisyonunun (YSK) paylaştığı rakamlara göre, Tunus genelinde yaklaşık 5,3 milyon seçmenden 1,8 milyona yakını sandıklara giderek oy kullanmış, seçime katılım oranının ise yüzde 33,7 olduğu kaydedilmişti.

ABD'ye çok sert sözler: Pişman olacak, karşılık vereceğizABD'ye çok sert sözler: Pişman olacak, karşılık vereceğiz
Trump'tan Mehmet Öz hamlesi! Aday gösterdiTrump'tan Mehmet Öz hamlesi! Aday gösterdi
Türkiye'den ABD'ye sert yanıtTürkiye'den ABD'ye sert yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Dışişleri Bakanlığı Tunus Tunus'taki yerel seçimler

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı: NATO'nun koridorlarında hareketlenme var

Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı: NATO'nun koridorlarında hareketlenme var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Muharrem İnce'den gençlere para desteği müjdesi

Muharrem İnce'den gençlere para desteği müjdesi

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette Erdoğan'ın oy oranı açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette Erdoğan'ın oy oranı açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun!

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun!

Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti!

Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti!

Erdoğan Sırbistanlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi

Erdoğan Sırbistanlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi

İstanbul Boğazı'nda tüm vapur seferleri iptal!

İstanbul Boğazı'nda tüm vapur seferleri iptal!

Diyarbakır'da korkunç kaza! Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var!

Diyarbakır'da korkunç kaza! Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var!

AK Partili vekilin trafik kazalarını konuştuğu esnada canlı yayında kaza meydana geldi

AK Partili vekilin trafik kazalarını konuştuğu esnada canlı yayında kaza meydana geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.