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Tunus'tan Avrupa Parlamentosuna "kara para" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 06:49 | Son Güncelleme

Tunus'tan Avrupa Parlamentosuna "kara para" tepkisi

TUNUS (AA) - Tunus, Avrupa Parlamentosu tarafından kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede "yüksek riskli" ülkeler listesine alınmasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tunus, Avrupa Parlamentosunun söz konusu kararını haksız ve acele alınmış bir karar olarak görmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kendisine bağlı özel bir mali değerlendirme mekanizması bulunmayan parlamentonun Ortadoğu ve Kuzey Afrika Mali Eylem Görev Gücü (MENA/GAFI) tarafından hazırlanan bir raporu otomatik olarak kabul ettiği belirtildi.

Tunus'un, MENA/GAFI ile bir eylem planı üzerinde anlaştığının ve 2018 yılı dolmadan mali ve yasama sistemini geliştirmeye yönelik birtakım taahhütler de dahil olmak üzere bu planda önemli mesafe kat ettiğinin vurgulandığı açıklamada, parlamentodaki 357 milletvekilinin, söz konusu listeye itiraz etmesinin Tunus'un bu konudaki çabalarının açık bir şekilde takdir edilmesi anlamına geldiği kaydedildi.

Açıklamada, Tunus hükümetinin ulusal ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme konusunda sarf ettiği çabalar ışığında yakın zamanda söz konusu listeden çıkarılmasının umut edildiği belirtildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu dün, Tunus'un kara para aklama ve terörün finansmanıyla ilgili yüksek riskli ülkeler listesine alınmasına karar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
kara para aklama Tunus

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