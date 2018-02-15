TUNUS (AA) - Tunus hükümeti, Avrupa Birliği'nin (AB) Tunus'u "kara para aklama ve terör finansmanı konusunda riskli ülkeler listesine alma" kararı öncesinde, Merkez Bankası'nın hükümeti bu konuda uyardığı iddialarını reddetti.
Hükümet Sözcüsü İyad Dahmani, düzenlediği basın toplantısında, Merkez Bankası'nın hükümete gönderdiği raporlarda Tunus'un "kara para aklama ve terör finansmanı konusunda" bölgesel olarak iş birliğinde bulunmayan ülkeler sınıfına alınabileceği uyarısında bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Dahmani, "Tunus Merkez Bankası'nın mali komite raporlarında, Tunus'un (kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede) yüksek riskli ülkeler listesine alınabileceğine ilişkin bir uyarı bulunmuyor." dedi.
Sözcü Dahmani ayrıca, Başbakan Yusuf Şahid'in Tunus'un söz konusu listeden çıkması için tüm ilgili kurum ve birimlere gerekli çalışmaları yapmaları talimatı verdiğini ifade etti.
Tunus basınında çıkan haberlerde, Merkez Bankası mali komitelerinin hükümete gönderdiği yaklaşık 50 raporda, "Tunus'un terör finansmanı ve kara para aklama gibi konularda riskli ülkeler 'kara listesine' alınabileceği uyarısı yaptığı" ileri sürülmüştü.
Avrupa Parlamentosu geçen hafta, sözü edilen konularda Tunus'un "yüksek riskli ülkeler listesi"ne alınmasına karar vermiş, karar daha sonra AB Komisyonu tarafından kabul edilmişti.
AB'nin kararı Tunus'ta tepkiyle karşılanmış, kendisine bağlı özel bir mali değerlendirme mekanizması bulunmayan Avrupa Parlamentosu'nun, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Mali Eylem Görev Gücü (MENA/GAFI) tarafından hazırlanan bir raporu otomatik olarak kabul ettiği eleştirisi yapılmıştı.
AB'nin kararının ardından, hükümet Merkez Bankası Başkanı Eş-Şazeli el-İyari'nin görevden alınması için düğmeye basmış ve Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, İyari'nin yerine Dünya Bankası'nın Libya Temsilcisi olarak görev yapan Tunuslu ekonomi profesörü Mervan el-Abbasi'nin atanması kararını oylanmak üzere meclise sevk etmişti.
İyari, mecliste bugün gerçekleştirilecek oylamayı beklemeden dün gece Başbakan Şahid'e istifa dilekçesini sunmuştu.
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