TUNUS (AA) - Tunus hükümeti, Avrupa Birliği'nin (AB) Tunus'u "kara para aklama ve terör finansmanı konusunda riskli ülkeler listesine alma" kararı öncesinde, Merkez Bankası'nın hükümeti bu konuda uyardığı iddialarını reddetti.

Hükümet Sözcüsü İyad Dahmani, düzenlediği basın toplantısında, Merkez Bankası'nın hükümete gönderdiği raporlarda Tunus'un "kara para aklama ve terör finansmanı konusunda" bölgesel olarak iş birliğinde bulunmayan ülkeler sınıfına alınabileceği uyarısında bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Dahmani, "Tunus Merkez Bankası'nın mali komite raporlarında, Tunus'un (kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede) yüksek riskli ülkeler listesine alınabileceğine ilişkin bir uyarı bulunmuyor." dedi.

Sözcü Dahmani ayrıca, Başbakan Yusuf Şahid'in Tunus'un söz konusu listeden çıkması için tüm ilgili kurum ve birimlere gerekli çalışmaları yapmaları talimatı verdiğini ifade etti.

Tunus basınında çıkan haberlerde, Merkez Bankası mali komitelerinin hükümete gönderdiği yaklaşık 50 raporda, "Tunus'un terör finansmanı ve kara para aklama gibi konularda riskli ülkeler 'kara listesine' alınabileceği uyarısı yaptığı" ileri sürülmüştü.