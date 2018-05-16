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Tunus'un aradığı şüpheli, Bosna Hersek'te yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 13:15 | Son Güncelleme

Tunus Interpolünün, bu ülkedeki terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle hakkında uluslararası yakalama emri çıkardığı bir kişi, Bosna Hersek'te gözaltına alındı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansına (SIPA) bağlı özel polis birliklerince düzenlenen operasyonda, Tunus Interpolünün hakkında uluslararası yakalama emri çıkardığı bir kişi gözaltına alındı.

SIPA'dan yapılan yazılı açıklamada, yakalanan şüphelinin Bosna Hersek vatandaşı olduğu ve Tunus'taki terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle hakkında uluslararası yakalama kararı bulunduğu ifade edildi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere SIPA merkezine götürülürken, buradaki sorgusunun ardından savcılığa teslim edilecek.

Bu arada, resmi açıklamada belirtilmese de yakalanan şüphelinin Tunus'ta 2016 yılında öldürülen Hamas'ın uçak mühendisi Muhammed Zevvari'nin katil zanlılarından biri olabileceği tahmin ediliyor.

Zevvari'nin katil zanlılarından biri olduğu belirtilen Bosna Hersek vatandaşı Alen Camdzic de 13 Mart'ta Hırvatistan'da yakalanmıştı. Hırvatistan'da hakim karşısına çıkarılan Camdzic'in Tunus'a iade edilmesi bekleniyor.

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