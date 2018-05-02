Tunus'un Cerbe Adası'ndaki Yahudi ayinleri başladı

Her yıl düzenlenen Garibe ayininde, Yahudiler sinagog ziyaretinin ardından dua okuması için hahambaşının yanına gidiyor.

Tunus asıllı Fransız vatandaşı Bahiya Haccac da Tunus'ta güvenlik durumunun iyileşmesiyle bu yıl katılımın arttığını dile getirdi.

Ayine katılan Tunuslu Yahudi Şadiye Sefernuta (55), AA muhabirine, her yıl Garibe Sinagogu'na gelerek bu geleneksel ibadete katılmaya çalıştığını söyledi.

Başkent Tunus'un 575 kilometre güneyindeki Cerbe Adası'nda bulunan ve Yahudi inancına göre 2 bin 600 yıl öncesine dayanmasıyla en eski havralardan biri olarak kabul edilen Garibe Sinagogu, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen Yahudileri karşılıyor.

Kadınların daha yoğun katılım gösterdiği Garibe ayinlerinde en dikkati çeken ritüellerden biri üzerine dilekler yazılan yumurtaların mabetteki mağaraya bırakılması. Ziyaretçiler önce mabette mum yakıyor ardından yumurtaları kutsal olarak kabul ettikleri mağaraya bırakıyor.

Garibe ayinlerine katılan Yahudiler sembol olarak bir fener maketini çeşitli şekilde süslüyor ve mabedin çevresinde kortej halinde yürüyüş yapıyor. Dini içeriğinin yanında, müzik eşliğinde kültürel etkinliklerin de yapıldığı Garibe ayininde son olarak bu maket açık artırmayla satılıyor. Elde edilen gelir sinagogun giderlerine tahsis ediliyor.

- Cerbe Adası

Yunan, Roma gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan, yüz ölçümü yaklaşık 500 kilometrekare olan Cerbe Adası'nda, Afrika'nın en eski sinagogunun yanında 366 cami ve mescit bulunuyor.

Garibe Sinagogu'nun Kudüs'ün M.Ö 597 ile 586 yılları arasında Babil Kralı II. Nebukadnezar tarafından iki kez işgale uğramasının ardından bazı Yahudi ailelerin göç etmesiyle kurulduğuna inanılıyor.