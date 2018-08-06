Tunus'un eski başbakanı, cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin, eski başbakan Habib es-Sıyd'ı özel siyasi danışmanı olarak atadığı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sibsi'nin 2015-2016 yıllarında başbakanlık yapan Sıyd'ı bakan düzeyinde özel siyasi danışmanı olarak görevlendirdiği ifade edildi.
Sıyd, koltuğunu Yusuf eş-Şahid'e devretmeden önce Şubat 2015-Ağustos 2016 arasında başbakanlık yapmıştı.
Tunus'ta, Cumhurbaşkanı Sibsi'nin, 2 Haziran'da yaptığı Ulusal Birlik Hükümeti kurulması çağrısıyla başlayan istişareler iki ay sürmüştü. İstişarelerin ardından 30 Temmuz'da yönetimdeki Habib es-Sıyd hükümetinden güven oyunun çekilmesiyle yeni bir hükümetin kurulması için ikinci aşamaya geçilmiş ve Cumhurbaşkanı Sibsi, Ulusal Birlik Hükümeti'ni kurma görevini 3 Ağustos'ta Yusuf Şahid'e vermişti.
ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)
Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!
CHP'de 'Kurultay yok' kararından sonra muhaliflerden ilk açıklama
Çocuklarının önünde soyunan adama silahını doğrultup...
CHP'den son dakika açıklaması: Kurultay yok
Atı kamyonun arkasına bağlayıp sürüklediler... Ankara'da kan donduran görüntü!
Muğla'nın Marmaris ilçesine mega misafir! Herkes onu izledi
Suruç'ta PKK'lıların saldırısına uğrayan AK Parti Milletvekili İbrahim Yıldız'a acı haber! Amcasını da kaybetti!
Bu düğünde herkes ikiz! Kim, kimin eşi? Anlamak mümkün değil
Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı
Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi keşfedildi
Yerel yerleştirme ve LGS nakil tercih işlemleri başlıyor! İşte e-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum