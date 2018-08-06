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Tunus'un eski başbakanı, cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 20:01 | Son Güncelleme

Tunus'un eski başbakanı, cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin, eski başbakan Habib es-Sıyd'ı özel siyasi danışmanı olarak atadığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sibsi'nin 2015-2016 yıllarında başbakanlık yapan Sıyd'ı bakan düzeyinde özel siyasi danışmanı olarak görevlendirdiği ifade edildi.

Sıyd, koltuğunu Yusuf eş-Şahid'e devretmeden önce Şubat 2015-Ağustos 2016 arasında başbakanlık yapmıştı.

Tunus'ta, Cumhurbaşkanı Sibsi'nin, 2 Haziran'da yaptığı Ulusal Birlik Hükümeti kurulması çağrısıyla başlayan istişareler iki ay sürmüştü. İstişarelerin ardından 30 Temmuz'da yönetimdeki Habib es-Sıyd hükümetinden güven oyunun çekilmesiyle yeni bir hükümetin kurulması için ikinci aşamaya geçilmiş ve Cumhurbaşkanı Sibsi, Ulusal Birlik Hükümeti'ni kurma görevini 3 Ağustos'ta Yusuf Şahid'e vermişti.

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Danışman Sıyd Sibsi Tunus

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