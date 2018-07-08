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Tunus'un kuzeyindeki Cendube vilayetinde düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 9 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 15:23 | Son Güncelleme

Tunus'un kuzeyindeki Cendube vilayetinde düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 9 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti


PARTNEROna yakından bakınca... Görenler inanamıyor! Ona yakından bakınca... Görenler inanamıyor!
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