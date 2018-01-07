"Tüp bebek tedavisinde genetik tarama testlerinin yararlılığı tartışmalı"

İSTANBUL (AA) - Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Bülent Baysal, tüp bebek tedavisinde başarı şansını yüzde 90 artırdığı iddia edilen yeni nesil genetik tarama testinin eve bebek götürme oranına katkısının tartışmalı olduğunu, uygulama başına doğan bebeklerin oranları karşılaştırıldığında önemli bir avantaj getirmediğinin görüldüğünü belirtti.

Baysal, yaptığı yazılı açıklamada, genetiğin, tedavi yöntemlerinin önemli belirleyicileri arasındaki yerini almaya başladığını, çocuk hasreti çeken ve pek çok kez tüp bebek denemesine rağmen başarısız olan çiftlerin umudunu genetik tarama testlerine bağladığını ifade etti.

Döllenmeyi takiben laboratuvarda normal gelişim gösteren embriyoların bir kısmında genetik anomalilerin bulunduğuna dikkati çeken Baysal, bu oranın ağır sperm şekil bozukluğu veya kadın yaşının ileri olduğu durumlarda daha da artığını, normal görünmelerine rağmen kromozom anomalisi olan embriyoların transfer edildiğinde rahim zarına tutunamadığını veya erken dönemde düşükle kaybedildiğini kaydetti.