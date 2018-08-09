Tüp isteme bahanesiyle çağırıp, darbettiler

Adana'nın Çukurova ilçesinde tüp isteme bahanesiyle çağrılan kişi darbedildi.
Alınan bilgiye göre, Yurt Mahallesi'nde bir firmada tüpçü olarak çalışan Bayram Şahbaz'ı hasımları olduğu iddia edilen kişiler tüp isteme bahanesiyle bir adrese çağırdı.
Siparişi teslim etmek için belirtilen adrese giden Şahbaz, burada hasımları olduğu öne sürülen 3 kişi tarafından darbedildi.
Yaralanan Şahbaz, çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şahbaz'ı darbedenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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