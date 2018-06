Tüp mide ameliyatı sonrası ölen kadının eşinden soruşturma izni verilmemesine tepki 

AFYONKARAHİSAR'da hacca gitmek için tüp mide ameliyatı olduktan 22 gün sonra yaşamını yitiren Emine Fidan'ın (60) eşi Abdurrahman Fidan (63), eşinin ölümüne neden olduğunu iddia ettiği doktor hakkında Afyonkarahisar Valiliği'nin soruşturma izni vermediğini söyledi. Karara tepki gösteren Fidan, Sakarya'da patileri kesildikten sonra ölen köpek yavrusunu hatırlatarak, Bir hayvana yapılan kadar hassas inceleme ve araştırmanın bize de yapılmasını ilgililerden rica ediyorum dedi.

Aşırı kilolarından rahatsız olan ve kilo verip hacca gitmek isteyen evli 3 çocuk annesi Emine Fidan, geçen 27 Ocak'ta Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde görevli genel cerrahi uzmanı Dr. M.Y.'ye başvurdu. 140 kilo olan Emine Fidan'a, tetkiklerinin ardından 5 Şubat'ta doktor M.Y. tarafından tüp mide ameliyatı yapıldı. Hastanede tedaviye alınan Emine Fidan'ın durumu ağırlaşınca, ailesinin talebi üzerine 19 Şubat'ta Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunun ödem topladığı belirlenen Emine Fidan, 2 kez de burada ameliyat edildi, ancak 27 Şubat'ta yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMAYA İZİN YOK

43 yıllık hayat arkadaşını ihmal ve yanlış tedavi nedeniyle kaybettiğini öne süren Abdurrahman Fidan, hatası olduğu gerekçesiyle ameliyatı yapan doktor M.Y. hakkında soruşturma açılması için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurdu, savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Fidan'ın başvurusuna ilişkin değerlendirme yapan Afyonkarahisar Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü, doktor M.Y. hakkında soruşturma izni vermedi. Konuyla ilgili yargı sürecinin devam ettiği belirtildi.

VALİLİK İZİN VERMEDİ

Abdurrahman Fidan, doktora neden soruşturma izni verilmediğini anlayamadığını belirterek, Eşim için 26 Mart 2018'de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü'ne ayrı ayrı dilekçe vererek kurum içi soruşturma açılmasını istemiştim. Afyonkarahisar Valiliği hekim hakkında soruşturma izni vermemiştir dedi.

'EŞİM İNSAN OLDUĞU İÇİN Mİ KONU KAPATILMAK İSTENİYOR'

Sakarya'da bir köpeğe yapılan zulme sessiz kalmayanların doktor hatası nedeniyle ölen eşinin soruşturmasına da sessiz kalmamalarını isteyen Abdurrahman Fidan, Sakarya'da bacakları kesilen bir köpek için nasıl cumhurbaşkanlığı, hükümet yetkilileri ve diğer görevliler seferber olarak olayı yapan kişinin cezaevine gönderilmesini sağlandılarsa; eşim insan olduğu için mi konu kapatılmak isteniyor Bizler her canlının doğal olarak yaşama hakları olduğu kadar koruma haklarını da destekliyoruz. Lütfen bu konuda bütün yetkilileri, başta cumhurbaşkanımız, hükümet yetkilileri ve diğer görevlileri tarafsız, konusunda uzman kişilere incelettirilerek soruşturma izni verilmesini arzu ediyorum. Bir hekim; hastası için bir adet epikriz yazar. Eşimi ameliyat eden doktor 4 değişik epikriz yazarak hatasını kapatmaya çalışmaktadır. Epikriz raporunun 4 defa değişmesine anlam veremiyorum diye konuştu.

DOKTOR KORUNUYOR İDDİASI

Soruşturmanın tekrar titizlikle incelenmesini isteyen Abdurrahman Fidan, doktorun soruşturmayı yürüten kişiler tarafından korunduğunu iddia etti. Fidan, şöyle dedi

Burada birileri korunmaya mı çalışılıyor Anlamıyorum. Benim eşim mezardan gelmez. Ama benden sonra bu hekim tarafından yapılacak olan bu ve buna benzer operasyonlar sonucu istenmeyen durumların olmaması ve başka ocaklara ateş düşmemesi için tarafsız kişilerce tekrar incelenerek konunun kapatılmamasını, bir insan gibi haklarımızın korunması, bir hayvana yapılan kadar hassas inceleme ve araştırmanın bize de yapılmasını ilgililerden rica ediyorum.