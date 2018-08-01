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Tüp mide ameliyatından sonra ölen kızının evrakını görmek istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 16:20 | Son Güncelleme

DÜZCE Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen tüp mide ameliyatı sonrası yaşamını yitiren avukat Selin Selem'in (23) acılı babası Burhan Selem, kızının tedavisi süreci ve sonrasında düzenlenen resmi evrakın birer kopyasını istediğini fakat hastane yönetimi tarafından verilmediğini iddia etti.

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- DÜZCE Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen tüp mide ameliyatı sonrası yaşamını yitiren avukat Selin Selem'in (23) acılı babası Burhan Selem, kızının tedavisi süreci ve sonrasında düzenlenen resmi evrakın birer kopyasını istediğini fakat hastane yönetimi tarafından verilmediğini iddia etti. Sapanca'da avukat Selin Selem, 10 Temmuz 2018'de Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tüp mide ameliyatı oldu. Operasyondan sonra fenalaşan Selin Selem yaşamını yitirdi. Burhan Selem, kızının ölümüyle ilgili yasal süreç başlattıklarını söyledi. Acılı baba, "Dün hastaneye giderek kızımın hasta dosyasının onaylı birer örneklerini almak istediğimi söyledim. Resmi dilekçe ile başvurumu yaptım. Ancak hastane yönetimi tarafından pek anlam veremediğim bir şekilde dosyadaki bilgi ve belgelere ulaşımım engellendi. Bunun üzerine dosya ve bilgilere ulaşımımı engelleyen hastane başhekimi hakkında Düzce Yenikent polis karakoluna giderek şikayette bulundum" dedi. Kızının ölümüyle ilgili bazı sorulara cevap bulmaya çalıştığını, ancak engellerle karşılaştığını belirten Burhan Selem, "Kafamdaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyorum fakat çeşitli engellemelerle karşılaşıyorum ve bu konuda bir gelişme sağlayamadım henüz. Dosyamızı hasta haklarının 16'ncı maddesine göre, hastanın ve yakınlarının dosyayı inceleme, bilgi ve belge alma hakları olduğu halde söylememize rağmen hastane yönetimi tarafından dosyanın verilemeyeceği, dosyanın muhafaza altına alındığını ve idari soruşturma yaptıklarını söylediler. Ancak ben zaten idari soruşturma kapsamında istemedim. Çocuğuma yapılan tedavi ile tetkiklerin ve doktorların yapmış olduğu işlemleri görmek amacıyla istedim ama vermediler. Şikayetimizi yaptık, artık gerekli idari yaptırım ve tetkikler devam edecektir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 'HASTANE YÖNETİMİNİN YAPTIĞI YASAL DEĞİL' Kızının tedavi süreciyle ilgili bilgi almak istediğini ifade eden Burhan Selem, "Hastane yönetiminin bana dosyamın örneklerini vermemesi aslında yasal değildir. Dava devam ettiği için hukuk birimi tarafında verilmeyeceği söylendi. Fakat henüz açılmış bir dava yok ve soruşturma yapılmakta. Anladığım kadarıyla bu dosyanın hastaya verilmemesinde, hastane yönetimi yüzünden hasta bilgi ve belgelerine ulaşımı engellenmektedir. Bu bizim yasal hakkımız olduğu halde bu yasal haktan yararlandırılmıyoruz. Ben bir an önce kızıma yapılan tedavi süreciyle ilgili bilgi verilmesini istiyorum" diye konuştu. Hastane yetkilileri ise konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

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