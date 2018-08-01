Tüp mide ameliyatından sonra ölen kızının evrakını görmek istiyor

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- DÜZCE Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen tüp mide ameliyatı sonrası yaşamını yitiren avukat Selin Selem'in (23) acılı babası Burhan Selem, kızının tedavisi süreci ve sonrasında düzenlenen resmi evrakın birer kopyasını istediğini fakat hastane yönetimi tarafından verilmediğini iddia etti. Sapanca'da avukat Selin Selem, 10 Temmuz 2018'de Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tüp mide ameliyatı oldu. Operasyondan sonra fenalaşan Selin Selem yaşamını yitirdi. Burhan Selem, kızının ölümüyle ilgili yasal süreç başlattıklarını söyledi. Acılı baba, "Dün hastaneye giderek kızımın hasta dosyasının onaylı birer örneklerini almak istediğimi söyledim. Resmi dilekçe ile başvurumu yaptım. Ancak hastane yönetimi tarafından pek anlam veremediğim bir şekilde dosyadaki bilgi ve belgelere ulaşımım engellendi. Bunun üzerine dosya ve bilgilere ulaşımımı engelleyen hastane başhekimi hakkında Düzce Yenikent polis karakoluna giderek şikayette bulundum" dedi. Kızının ölümüyle ilgili bazı sorulara cevap bulmaya çalıştığını, ancak engellerle karşılaştığını belirten Burhan Selem, "Kafamdaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyorum fakat çeşitli engellemelerle karşılaşıyorum ve bu konuda bir gelişme sağlayamadım henüz. Dosyamızı hasta haklarının 16'ncı maddesine göre, hastanın ve yakınlarının dosyayı inceleme, bilgi ve belge alma hakları olduğu halde söylememize rağmen hastane yönetimi tarafından dosyanın verilemeyeceği, dosyanın muhafaza altına alındığını ve idari soruşturma yaptıklarını söylediler. Ancak ben zaten idari soruşturma kapsamında istemedim. Çocuğuma yapılan tedavi ile tetkiklerin ve doktorların yapmış olduğu işlemleri görmek amacıyla istedim ama vermediler. Şikayetimizi yaptık, artık gerekli idari yaptırım ve tetkikler devam edecektir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 'HASTANE YÖNETİMİNİN YAPTIĞI YASAL DEĞİL' Kızının tedavi süreciyle ilgili bilgi almak istediğini ifade eden Burhan Selem, "Hastane yönetiminin bana dosyamın örneklerini vermemesi aslında yasal değildir. Dava devam ettiği için hukuk birimi tarafında verilmeyeceği söylendi. Fakat henüz açılmış bir dava yok ve soruşturma yapılmakta. Anladığım kadarıyla bu dosyanın hastaya verilmemesinde, hastane yönetimi yüzünden hasta bilgi ve belgelerine ulaşımı engellenmektedir. Bu bizim yasal hakkımız olduğu halde bu yasal haktan yararlandırılmıyoruz. Ben bir an önce kızıma yapılan tedavi süreciyle ilgili bilgi verilmesini istiyorum" diye konuştu. Hastane yetkilileri ise konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...
Son dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldı
Orta Doğu yangın yeri! Bu karar taşları yerinden oynattı
Fetullah Gülen talimat verdi, örgüt üyelerinin kaçışı hızlandı
Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de
Silivri'deki yangında şoke eden görüntü! O kişi bakın kim çıktı...
Çok ilginç tespit! Ölüsevici kargalar grup seksten bayağı hoşlanıyor
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
Okuyucu Yorumları 0 yorum