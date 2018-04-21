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Tüp patlamasında hayatını kaybedenler defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 17:11 | Son Güncelleme

Iğdır Küçük Sanayi Sitesinde dün meydana gelen tüp patlamasında hayatını kaybedenler bugün gözyaşları arasında defnedildi.Patlamada hayatını kaybeden Esat Bağcı isimli sanayi esnafı Melekli beldesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Tüp patlamasında hayatını kaybedenler defnedildi

Iğdır Küçük Sanayi Sitesinde dün meydana gelen tüp patlamasında hayatını kaybedenler bugün gözyaşları arasında defnedildi.
Patlamada hayatını kaybeden Esat Bağcı isimli sanayi esnafı Melekli beldesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Iğdır Merkez Melekli beldesinde bulunan mezarlığa defnedilen Esat Bağcı’yı son yolculuğunu sanayi esnafı, yakınları ve köy sakinleri uğurladı.
Melekli beldesinde kurulan taziye çadırında vatandaşlar taziye ziyaretinde bulundu.
Cenaze törenine Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, Melekli Belediye Başkanı Ali Varol, Küçük Sanayi Sitesi Koperatif Başkanı Atakan Taşkınsu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tüp patlamasında hayatını kaybedenler defnedildi

Tüp patlamasında hayatını kaybedenler defnedildi

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