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Tüp patlamasında yaralanan 60 yıllık çift, bir gün arayla öldü

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 16:48 | Son Güncelleme 27 dakika önce

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde, evde mutfak tüpünden sızan gazın neden olduğu patlamada ağır yaralanan Halime Üzen (82) dün, eşi Fadıl Üzen (79) ise bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mazıdağı ilçesinde beş gün önce Üzen çifti evde kömür sobasını yakarken mutfaktaki tüpten sızan gazdan kaynaklı patlama meydana geldi. Ağır yaralanan Halime Üzen, Mardin Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaşlı kadın, tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti ve memleketine götürülerek toprağa verildi. Aynı patlamada yaralanan ve Adana'ya sevk edilen Fadıl Üzen ise bugün tedavi gördüğü hastanede, yaşamını yitirdi. Üzen'in cenazesi de memleketine gönderildi.

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