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Tur midibüsü kazasında ölenler anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 15:37 | Son Güncelleme

Muğla'da, İzmir'in Buca ilçesinden Anneler Günü programı için Marmaris'e gidenleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 24 kişi için anma programı düzenlendi

Muğla'da, İzmir'in Buca ilçesinden Anneler Günü programı için Marmaris'e gidenleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin yaşamını yitirdiği Sakar Geçidi mevkisine karanfil bırakıldı, dua edildi.

Anneler Günü etkinlikleri kapsamında, AK Parti İl Başkanlığı tarafından geçen yıl 13 Mayıs'taki kazada ölen 21’i kadın 24 kişi için anma etkinliği düzenlendi.

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, İl Kadın Kolları Başkanı Ümmühan Toksöz ve partililer, kazanın yaşandığı yere karanfil bırakarak yaşamını yitirenler için dua etti.

Burada konuşma yapan Mete, geçen yıl Buca'dan Marmaris'e giden 21 anneyi kaybettiklerini ve olayın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutlayan Mete, "Geçen yıl Anneler Günü'nü Muğla Devlet Hastanesiyle Adli Tıp arasında geçirmiştik sabaha kadar. Kaybettiğimiz annelerin yakınlarıyla bu acıyı paylaşmıştık. Bugün rahmete kavuşmuş annelerimize dua etmek için bir araya geldik." dedi.

Toksöz de kazanın tüm kadınları derinden etkilediğini belirtti. Kazada hayatını kaybeden anneleri unutmadıklarını göstermek için topladıklarını dile getiren Toksöz, "Bucalı annelerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni ediyoruz. Tüm anneler başımızın tacıdır. Analar olmasaydı insanlık olmazdı." diye konuştu.

- Olay

Muğla'da geçen yıl 13 Mayıs'ta meydana gelen kazada, Anneler Günü programı için İzmir Buca'dan Marmaris'e gitmek üzere yola çıkanları taşıyan midibüs, Sakar Geçidi'nde şarampole yuvarlanarak 15 metre aşağıdan geçen karayoluna düşmüştü. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

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