Tur midibüsü kazasında ölenler anıldı

İZMİR (AA) - Anneler Günü organizasyonu kapsamında geçen yıl İzmir'in Buca ilçesinden Muğla'nın Marmaris ilçesine gitmek üzere hareket eden midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 24 kişi için anma etkinliği yapıldı.
Etkinlikte kazada hayatını kaybedeler için Buca'daki Yaylacık Camisi'nde mevlit okutuldu, vatandaşlara lokma ve yemek dağıtıldı.
Yaylacık Mahallesi Muhtarı Necdet Demirel, İl Müftülüğünün, kazada hayatını kaybeden anneler için Anneler Günü dolayısıyla mevlit okutulması önerisinde bulunduğunu belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün katkılarıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.
- "Adaletin yerini bulmasını istiyorum"
Kazadan yaralı kurtulan Yasemin Namlıarkan, kazada annesi Ayşe Nur Namlıarkan'ı kaybettiğini söyleyerek, Anneler Günü'nde karmaşık duygular içinde olduğunu ifade etti.
Marmaris'e Anneler Günü için gittiklerini anımsatan Namlıarkan, "İhmal olduğunu ve sorumsuzluk olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu takdiri ilahidir. Allah'tan gelene boynumuz kıldan ince ama ben bu kazada suçlu suçsuz ayrımının yapılarak adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyorum." diye konuştu.
- "Sorumlular en ağır şekilde cezalandırılsın"
Kazada eşini kaybeden Mehmet Akif Namlıarkan ise ihmaller zincirinin kazaya zemin hazırladığını iddia etti.
Kendisinin de şoför olduğunu söyleyen Namlıarkan, "Bu aracın fren tertibatında fabrika ayarlarına aykırı fren tadilatı yapıldığı bilirkişi raporlarında belirtilmiş. Bunun kazaya neden olduğunu düşünüyorum. Şoför aracı devamlı kullanan biri değil. Şoför tura katılanlardan birinin eşi. Aracı tanımıyor ve yolu da bilmiyor. Yolda giderken araç sahibine telefon eden şoför midibüsün radyosu ve klimasının nereden açıldığını sormuş. Biz, kazanın sorumlusu kimse en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
- Olay
Muğla'da 03 FR 747 plakalı midibüs, 13 Mayıs 2017'de Sakar Geçidi'nde şarampole yuvarlanarak yaklaşık 15 metre aşağıdan geçen karayoluna düşmüştü. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı. Midibüste bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun, Anneler Günü programı için İzmir Buca'dan, Marmaris'e gitmek üzere hareket ettikleri belirlenmişti.
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