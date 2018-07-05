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Tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin ölümüyle ilgili dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 12:34 | Son Güncelleme

İzmir'in Buca ilçesinden Anneler Günü programı için Marmaris'e gidenleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti dosyanın İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesinde değerlendirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi

Muğla'da, İzmir'in Buca ilçesinden Anneler Günü programı için Marmaris'e gidenleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan midibüs sahibi Bülent Çetindağ ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatlar katıldı.

Duruşmada söz verilen Çetindağ, yaklaşık 14 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı Mustafa Cihad Eker de bilirkişi raporlarında teknik ve usul yönünden hatalar bulunduğunu savundu.

Bilirkişilerin fren lambalarının yanmadığını raporlarına yansıtmadığını iddia eden Eker, "Müvekkilim 14 aydır tutuklu. Aracının trafikte sağlık seyri için her türlü önlemi de almış. Düzenli olarak aracının bakımını yaptırmıştır. Kaza nedeniyle hiçbir sorumluluğu yoktur. Bilirkişi raporu hatalarla dolu tam bir faciadır. Yeni bir bilirkişi talep ediyoruz. Müvekkilimin kaçma ihtimali de yoktur bu nedenle tahliyesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

İddia makamı, yeni bilirkişi heyeti istenmesinin reddedilmesini, sanığın tutukluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme Başkanı Bilal Saydam, dosyanın İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesinde değerlendirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, 20 Eylül'e ertelendi.

Muğla'da 03 FR 747 plakalı midibüs, 13 Mayıs 2017'de Sakar Geçidi'nde şarampole yuvarlanarak yaklaşık 15 metre aşağıdan geçen karayoluna düşmüştü. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı. Midibüste bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun, Anneler Günü programı için İzmir Buca'dan, Marmaris'e gitmek üzere hareket ettikleri belirlenmişti.

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