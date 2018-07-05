Tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin ölümüyle ilgili dava

Muğla'da, İzmir'in Buca ilçesinden Anneler Günü programı için Marmaris'e gidenleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan midibüs sahibi Bülent Çetindağ ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatlar katıldı.

Duruşmada söz verilen Çetindağ, yaklaşık 14 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı Mustafa Cihad Eker de bilirkişi raporlarında teknik ve usul yönünden hatalar bulunduğunu savundu.

Bilirkişilerin fren lambalarının yanmadığını raporlarına yansıtmadığını iddia eden Eker, "Müvekkilim 14 aydır tutuklu. Aracının trafikte sağlık seyri için her türlü önlemi de almış. Düzenli olarak aracının bakımını yaptırmıştır. Kaza nedeniyle hiçbir sorumluluğu yoktur. Bilirkişi raporu hatalarla dolu tam bir faciadır. Yeni bir bilirkişi talep ediyoruz. Müvekkilimin kaçma ihtimali de yoktur bu nedenle tahliyesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.