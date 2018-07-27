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Tur operatörleri İnsuyu Mağarası'nı gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 10:46 | Son Güncelleme

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) düzenlediği tanıtım programı kapsamında Burdur'a gelen tur operatörleri İnsuyu Mağarası'nı gezdi.

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) düzenlediği tanıtım programı kapsamında Burdur'a gelen tur operatörleri İnsuyu Mağarası'nı gezdi. BAKA, sürdürülebilir turizm ve bölge ağırlıklı yeni tur programlarının oluşturulması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde çalışma başlattı. BAKA'nın Isparta ve Burdur'un lavanta ile tarihi doğal değerlerinin tanıtımı, bölgenin tur programlarına alınması hedefiyle hazırladığı tanıtım programına, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi 12 tur operatörü katıldı. İzmir'den gelen seyahat acentelerinin temsilcileri ilk olarak İnsuyu Mağarası'nı gezdi. Tur operatörlerine İnsuyu Mağarası'nın işletmeciliğini yapan Burdur Öğretmenevi Müdürü Halit Aksel tarafından bilgiler verildi. 'EN GÜZEL MAĞARA' Tanıtım turuna katılan Di-Ar Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Hisarlılar, birçok turist göndermelerine karşın kendilerinin her zaman her yeri göremediklerini söyledi. İnsuyu Mağarası'nın inanılmaz bir güzelliğe sahip olduğunu kaydeden Hisarlılar, "Şu ana kadar gördüğüm mağaraların içerisinde en güzeli diyebilirim. İnsuyu inanılmaz güzel" dedi. 'YURT DIŞINDA OLSA 2 MİLYON ZİYARETÇİ ÇEKER' İnsuyu Mağarası'nı turlarına dahil edeceklerini anlatan Hisarlılar, "Çevresinde tesislerin olması çok güzel. Yemekler gayet lezzetli. Turlarımıza dahil etmek istiyoruz ama sanırım yatırımcıların da gelmesi gerekiyor. Bölgedeki yatak sayısının artması şart. Turizm yatırımcıları için burası çok özel bir bölge. İnsuyu Mağarası'nın benzere yurt dışında en az 1,5- 2 milyon ziyaretçi çeker" dedi. Vizyon Turizm yetkilisi Dilek Akın da "İnsuyu Mağarası çok güzel. Burayı tanıtmak isteriz. Yıllar önce görmüştüm. Biraz daha dikkat etmemiz ve özen göstermemiz gerekiyor" dedi. Tur operatörleri daha sonra Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti, Yeşilova Akçaköy'deki Lavanta Deresi ve Karakent Köyü yakınlarındaki Lisinia Doğal Yaşam alanını gezdi.

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