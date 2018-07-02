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Tur rehberi baraj gölünde kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 11:55 | Son Güncelleme

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Baraj Gölü'nde tekne ile geziye çıkan tur rehberi girdiği suda kayboldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Baraj Gölü'nde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda tekne ile geziye çıkan tur rehberi girdiği suda kayboldu.

Edinilen bilgiye göre özel bir tur şirketinde rehberlik yapan 25 yaşındaki Selçuk Korkut'un, Şahinkaya Kanyonu'nda tekne gezisi sırasında yüzmek için suya atladığı iddia edildi.

Teknede elbiseleri bulunan Korkut'tan bir daha haber alınamadı. Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kanyondaki derinliğin fazla olmasından dolayı dalgıçlar yaptıkları aramadan sonuç alamadı.

AFAD ekiplerinin de arama kurtarmaya katıldığı, çalışmalar için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinden ve Samsun Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istendiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma Rehber Selçuk Korkut Şahinkaya Kanyonu

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