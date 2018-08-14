Turan Akpınar Ankara İl Milli Eğitim Müdürü oldu

Eski Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Turan Akpınar, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

MEB yetkililerinden edinilen bilgiye göre Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev değişikliği yapıldı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakcı'nın yerine daha önce Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevi de yapan Akpınar getirildi.

