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Turan Güneş Caddesi’nde 3.etap çalışmaları başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 15:38 | Son Güncelleme

İzmit Turan Güneş Caddesi’ndeki 3.

Turan Güneş Caddesi’nde 3.etap çalışmaları başlıyor

İzmit Turan Güneş Caddesi’ndeki 3. etap asfaltlama çalışması nedeniyle toplu taşıma araçları alternatif güzergahları kullanacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Turan Güneş Caddesi’nde sürdürülen asfaltlama çalışmalarının 3.etabı 22 Nisan Pazar günü sabah saat 8.00 de başlayacak. Çalışmalar nedeniyle güzergahı kullanan yoplu taşıma araçlarının sorun yaşamamaları içinde yeni alternatif güzergahlar belirlendi. 3. ve 4. etap çalışmaları Nisan ayı sonuna kadar sürecek. Başlatılan asfaltlama çalışmasında toplamda 14 bin ton sıcak asfalt kullanılması hedefleniyor. 4 bin 500 metre olan yol için binder ve aşınma olmak üzere iki tabaka halinde asfalt seriliyor.
Asfaltlama çalışması 4 etap halinde gerçekleşecek. 1. etaptaki çalışmalar otoyol köprüsü ile Seymen Caddesi arasında tamamlanırken 2. etapta Seymen Caddesi ile Özden Sokak arasındaki çalışmalarda son aşamaya gelindi. 3. etap Özden Sokak ile Adnan Menderes Caddesi girişine kadar olan kısım Pazar günü, 4. etapta Adnan Menderes Caddesi ile Santral Kavşağı arasındaki kısımlara önümüzdeki günlerde başlanacak.
Turan Güneş Caddesi’nde bozulan yolların asfaltlama çalışmasının yanı sıra kaldırımlar da yenileniyor. Otoyol Köprüsü ile Adnan Menderes Caddesi arasındaki kaldırımlar baskı beton tekniği ile yapılıyor. Adnan Menderes Caddesi ile Santral Kavşağı arasındaki kaldırımlar ise granit kaplama yapılacak. Bunun yanı sıra yol ve kaldırım aydınlatmalarında dekoratif aydınlatma ledleri kullanılacak. Bütün etapların bir ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.
Yapılan yeni düzenlemeye göre toplu taşıma araçlarının Yeşilova istikametinde kullanacağı güzergahlar M.Ali Paşa- Gazi M. Kemal Bulvarı- A. Menderes Bulvarı- Kayar Sokak- Özden Sokak- A. Ziya Sokak- F. İzmidi Caddesi- Seymen Caddesi -Turan Güneş Caddesi şeklinde devam edecek. Çarşı istikametine doğru gidecek toplu taşıma araçları ise Turan Güneş Caddesi- F. İzmidi Caddesi- Ulubatlı Hasan Sokak- A. Ziya Sokak- Özden Sokak- Sezgin sokak- H. Kaya Sokak- Zincirlikuyu Caddesi- Üçyol üzerinden tekrar Turan Güneş Caddesi’ne çıkabilecek.

Turan Güneş Caddesi’nde 3.etap çalışmaları başlıyor

Turan Güneş Caddesi’nde 3.etap çalışmaları başlıyor

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