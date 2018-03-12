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Turan, "Yeni adliye binamız hayırlı olsun"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 15:57 | Son Güncelleme

Çanakkale’de 2016 yılında çalışmalarına başlanan yeni Adliye Binasının çalışmaları tamamlanarak hizmet vermeye başladı.

Turan, "Yeni adliye binamız hayırlı olsun"

Çanakkale’de 2016 yılında çalışmalarına başlanan yeni Adliye Binasının çalışmaları tamamlanarak hizmet vermeye başladı. Konu hakkında değerlendirmede bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Adliye binasının taşınmasıyla beraber kent trafiğinin rahatlayacağını söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada; “Çanakkale’mizde bulunan kamu binalarının en iyi şekilde hizmet vermesi için gayret gösteriyoruz. 2016 yılında çalışmalarına başlanan adliye binamız 12 Mart itibariyle hizmet vermeye başladı. Adliye binası ile artık daha hızlı işleyiş olacak. Yeni Adliye Binası 17 bin metrekare arsa üzerine inşa edildi. Bodrum, zemin ve 3 kattan oluşuyor. Mevcut adliye binasının taşınmasıyla beraber bölgede trafiğinde biraz olsun rahatlayacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda yeni adliye binamız ile beraber şehir içine hapis olmuş, eskimiş kamu kurumlarımızı ilgili kurumlarımızla istişare ederek daha geniş alanda modern imkanlarla hizmet verecek hale getirmeyi hedefliyoruz. Çanakkale’mizde her yıl ziyaretçi sayısı artmaktadır. Bu anlamda oluşan talebe cevap vermek adına şehir içini rahatlatmalıyız. Yapımı tamamlanan yeni Adliye Binamız Çanakkale’mize hayırlı olsun" dedi.

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Turan,

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