HABER

Türel: “Karatay Medresesi gençliğin buluşma noktası olacak”

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 16:20 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kaleiçi’nde yenilenen Karatay Medresesi’nde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, İl Müftüsü Osman Artan, İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Acar, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Ahmet Ögke, KADEM Antalya İl Temsilcisi Zeynep Ayşe Taş ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Karatay Medresesi’nin Kaleiçi’nde önemi ve anlamının büyük olduğunu belirtti.“Manevi kalkınma da önemli”Antalya’ya bir karakter vermeye çalıştıklarını söyleyen Türel, “Doğru bir karakteri şehre verebilirsek o zaman gelecek nesillerimizi açıkça kurtarmış oluruz.

Türel: “Karatay Medresesi gençliğin buluşma noktası olacak”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kaleiçi’nde yenilenen Karatay Medresesi’nde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, İl Müftüsü Osman Artan, İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Acar, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Ahmet Ögke, KADEM Antalya İl Temsilcisi Zeynep Ayşe Taş ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Karatay Medresesi’nin Kaleiçi’nde önemi ve anlamının büyük olduğunu belirtti.

“Manevi kalkınma da önemli”
Antalya’ya bir karakter vermeye çalıştıklarını söyleyen Türel, “Doğru bir karakteri şehre verebilirsek o zaman gelecek nesillerimizi açıkça kurtarmış oluruz. Biz sadece köprüler, barajlar yapalım, manevi değerlerle ilgilenmeyelim diyemeyiz. Hem manevi kalkınmayı hem maddi kalkınmayı mutlaka birlikte yapmamız lazım. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın en büyük gayreti tam da budur. Biz de sorumlu olduğumuz şehirlerde bunu birlikte yürüteceğiz” dedi.

“Gençliğin buluşma merkezi olacak”
Başkan Türel, Karatay Medresesi’ni eskiden olduğu gibi gençliğin bir buluşma merkezi ve kültürel, sosyal, eğitim faaliyetlerini en iyi şekilde yürütüldüğü bir yer olarak faaliyette bulunmasının Kaleiçi’nin huzuru açısından da önemli olduğunu ifade etti. Karatay Medresesi’nin yaşaması, bir buluşma noktası ve buluşma merkezi haline gelmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurgulayan Türel, “Fevkalade güzel programlarla gençliğimizin buraya gelmesini sağlayacak bir eğitim, kültür ve sosyal aktiviteyi burada sağlamayı düşünüyoruz. Bugün sizlerin önerilerini dinleyerek bir yol haritası belirlemeye çalışacağız” diye konuştu.
Toplantının ardından Vali Karaloğlu, Başkan Türel ve protokol üyeleri restorasyon çalışması devam eden Mevlevihane’yi inceledi.

Türel: “Karatay Medresesi gençliğin buluşma noktası olacak”

Türel: “Karatay Medresesi gençliğin buluşma noktası olacak”

Seyithan Sinet öldürüldü!Seyithan Sinet öldürüldü!
ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorumABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum
DİSK'ten flaş 1 Mayıs kararı!DİSK'ten flaş 1 Mayıs kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Son dakika! Dev lojistik şirketi UN Ro-Ro satıldı

Son dakika! Dev lojistik şirketi UN Ro-Ro satıldı

İlginizi Çekebilir

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Hulusi Akar'ın korumasının bilgisayarında darbe notu bulundu!

Hulusi Akar'ın korumasının bilgisayarında darbe notu bulundu!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

Diyanete göre namaz vakitleri - İstanbul namaz vakitleri 2018

Diyanete göre namaz vakitleri - İstanbul namaz vakitleri 2018

Miraç Kandili orucu kaç gün tutulur? Kandil orucu hangi gün tutulur, nasıl ve ne zaman niyet edilir?

Miraç Kandili orucu kaç gün tutulur? Kandil orucu hangi gün tutulur, nasıl ve ne zaman niyet edilir?

AK Partili Külünk'ten olay paylaşım: Peygamberlerin de diploması yoktu

AK Partili Külünk'ten olay paylaşım: Peygamberlerin de diploması yoktu

Miraç Kandili'nde okunacak dualar - Miraç Kandili duası

Miraç Kandili'nde okunacak dualar - Miraç Kandili duası

Enişte rezaleti! Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı

Enişte rezaleti! Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.