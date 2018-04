Türel’den Balbey Mahallesi açıklaması

“Plan Koruma Kurulu’na gidecek” Alanda bölge sakinlerinin taleplerini ölçmek için ciddi bir çalışma yürütüldüğünü anlatan Türel, “Kimin ticaret, kimin konut, kimin konutunun otoparklı ve ya otoparksız olması detayına kadar birçok hususun bilinmesi ve geçmişteki kötü örneklerin burada yaşanmaması adına hakikaten ince eleyip sık dokuduğumuz bir süreci geçirdik. Hak sahiplerinin yüzde 58’i imzaladı. Kalanlar da itirazlarımız yok ama projeyi görelim diyor. Vatandaşın genel anlamda ne istediğini öğrendik ve plan projemizi hazırlıyoruz. Planın kurul tarafındın onayıyla her şey çok şeffaf bir şekilde yürümeye devam edecek” dedi.

“Balbey ve Antalya kazanacak”

Balbey Projesi’nde süreci fevkalade şeffaf bir şekilde yürütmekte olduklarının bir kez daha altını çizen Başkan Türel, “Yapmış olduğumuz çalışma tamamen Balbey’in ve oradaki vatandaşımızın kazanmasına yönelik bir çalışmadır. Etap etap uygulayacağız. Projeler, planlar her şey vatandaşla birlikte yürüyor, bundan sonra da böyle yürüyecek. Bütün bilgileri vatandaşlarımızla paylaşacağız. Bundan sonraki adımları da oradaki vatandaşlarımıza anlatacağız. Onların görüşleri doğrultusunda her türlü adımı atacağız. Zira böyle bir düşüncemiz olmasaydı bugüne kadar belki bu halk toplantılarını gerçekleştirmezdik. O toplantılara gelen her kişi görüşlerini ifade ediyor. Bizim için de fevkalade aydınlatıcı ve faydalı oluyor. Biz de onlarla bu süreci yürüterek yola devam edeceğiz. Balbey bittiğinde de göreceksiniz hem Balbeyliler kazanacak hem de Antalya kazanacak” diye konuştu.

“Vatandaşın rızası olmadan yapmayız”

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşümü olan Kepez Santral’de ve Güneş Mahallesi’nde yürüttükleri kentsel dönüşüm projelerinde halkın mutabakatının yüzde 100 olduğunu vurgulayan Türel, şunları aktardı: “Biz hiçbir çalışmamızı vatandaşa rağmen yürütmeyiz bütün çalışmalarımızı vatandaşla yürütürüz. Vatandaş istemezse bir şeyi yapmanın ne gereği var. Biz onlarla kol kola her şeyi tartışacağız, onların görüşlerini alacağız, Balbey’de de aynı mutabakat oranlarıyla yola devam edeceğiz. Onların rızası olmadan hiç bir şeyi diretmeyiz, zorla bir uygulama yapmayız. Zaman içerisinde planları projeleri gördükten sonra yapılan işin ne kadar doğru olduğunu, mülklerinin çok daha yüksek bir değere sahip olacağını gördükten sonra en güzel şekilde onların da rızalarını almaya çalışacağız. Rıza gösterirlerse yaparız göstermezlerse de onlara rağmen bir iş yapmayız.”