Türel’den Balbey Mahallesi açıklaması

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Balbey Projesi’ni vatandaşlarla birlikte, onların rızasını alarak hayata geçireceklerini belirterek, “Balbey bittiğinde göreceksiniz hem Balbeyliler kazanacak hem de Antalya kazanacak” dedi. Türel ayrıca, “Projenin gerçekleşmeyeceğine inanıyorum” diyen CHP’li meclis üyesi Recep Tokgöz’e “Sizin bugüne kadar ki bazı projelerimizi gerçekleştiremeyeceğimiz hususundaki bütün görüşlerinizde sizi mahcup ettik” cevabını verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Nisan ayı devam toplantısı Belediye Başkanı Menderes Türel başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi’nin Balbey Projesi kapsamında Bakanlar Kurulu kararıyla kentsel yenileme alanı ilan edilen alanda yapılacak etaplama konusu ve projeyi uygulamaya yönelik konular oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem maddesinde meclisi bilgilendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Burası tarihi bir alan ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun onayıyla ancak bir adım atılabiliyor. Planımızı ay sonunda kurula gönderiyoruz. Kurul onaylamazsa planın geçerliliği yok. Kurul onayladıktan sonra meclisimize getireceğiz. Ardından Muratpaşa Belediyesi, Şehir Plancıları Odası ve ilgili taraflarla paylaşacağız. Fikir jimnastiği yapacağız. Çok az kaldı zaten herkes şeffaf bir şekilde neyin ne olduğunu görecek.”

“Plan Koruma Kurulu’na gidecek”

Alanda bölge sakinlerinin taleplerini ölçmek için ciddi bir çalışma yürütüldüğünü anlatan Türel, “Kimin ticaret, kimin konut, kimin konutunun otoparklı ve ya otoparksız olması detayına kadar birçok hususun bilinmesi ve geçmişteki kötü örneklerin burada yaşanmaması adına hakikaten ince eleyip sık dokuduğumuz bir süreci geçirdik. Hak sahiplerinin yüzde 58’i imzaladı. Kalanlar da itirazlarımız yok ama projeyi görelim diyor. Vatandaşın genel anlamda ne istediğini öğrendik ve plan projemizi hazırlıyoruz. Planın kurul tarafındın onayıyla her şey çok şeffaf bir şekilde yürümeye devam edecek” dedi. Tokgöz’e yanıt

Başkan Türel, “Ben projenin gerçekleşmeyeceğine inanıyorum” diyen CHP’li meclis üyesi Recep Tokgöz’e “Sizin bugüne kadar ki bazı projelerimizi gerçekleştiremeyeceğimiz hususundaki bütün görüşlerinizde sizi mahcup ettik. Burada da edeceğiz hiç merak etmeyin. Nasıl ki Konyaaltı Sahilini yapamayacağımıza dair görüşünüzde yanıldıysanız. Boğaçayı’nda yanıldıysanız burada da yanılacaksınız. Zamanla bütün görüşlerinizde yanıldığınızı Balbey’de de göreceksiniz. Şunu söyleyeyim biz Balbey’de güzel şeyler yapmak için çalışıyoruz. O güzel şeyler yapıldığında sanki üzülecekmiş gibi, yapılmasın noktasında bir tarzınız var, ondan dolayı da biz sizleri orada en güzel projeyi, hizmeti ortaya koyduktan sonra belki de üzeceğiz ama Balbeyliler sevinecek ondan hiç kimsenin tereddüdü olmasın” cevabını verdi.

“Balbey ve Antalya kazanacak”

Balbey Projesi’nde süreci fevkalade şeffaf bir şekilde yürütmekte olduklarının bir kez daha altını çizen Başkan Türel, “Yapmış olduğumuz çalışma tamamen Balbey’in ve oradaki vatandaşımızın kazanmasına yönelik bir çalışmadır. Etap etap uygulayacağız. Projeler, planlar her şey vatandaşla birlikte yürüyor, bundan sonra da böyle yürüyecek. Bütün bilgileri vatandaşlarımızla paylaşacağız. Bundan sonraki adımları da oradaki vatandaşlarımıza anlatacağız. Onların görüşleri doğrultusunda her türlü adımı atacağız. Zira böyle bir düşüncemiz olmasaydı bugüne kadar belki bu halk toplantılarını gerçekleştirmezdik. O toplantılara gelen her kişi görüşlerini ifade ediyor. Bizim için de fevkalade aydınlatıcı ve faydalı oluyor. Biz de onlarla bu süreci yürüterek yola devam edeceğiz. Balbey bittiğinde de göreceksiniz hem Balbeyliler kazanacak hem de Antalya kazanacak” diye konuştu. “Vatandaşın rızası olmadan yapmayız”

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşümü olan Kepez Santral’de ve Güneş Mahallesi’nde yürüttükleri kentsel dönüşüm projelerinde halkın mutabakatının yüzde 100 olduğunu vurgulayan Türel, şunları aktardı: “Biz hiçbir çalışmamızı vatandaşa rağmen yürütmeyiz bütün çalışmalarımızı vatandaşla yürütürüz. Vatandaş istemezse bir şeyi yapmanın ne gereği var. Biz onlarla kol kola her şeyi tartışacağız, onların görüşlerini alacağız, Balbey’de de aynı mutabakat oranlarıyla yola devam edeceğiz. Onların rızası olmadan hiç bir şeyi diretmeyiz, zorla bir uygulama yapmayız. Zaman içerisinde planları projeleri gördükten sonra yapılan işin ne kadar doğru olduğunu, mülklerinin çok daha yüksek bir değere sahip olacağını gördükten sonra en güzel şekilde onların da rızalarını almaya çalışacağız. Rıza gösterirlerse yaparız göstermezlerse de onlara rağmen bir iş yapmayız.”

“Vatandaşın karşısına güçlü çıkmak istiyoruz”

Planın neden önce Koruma Kurulu’na gönderildiği tartışmalarına da açıklık getiren Başkan Türel, şunları kaydetti: “Hiçbir kurul kararı nihai karar değildir. Hepsi revize edilebilir. Hiçbir büyükşehir meclis kararı da nihai değildir. Hepsi revize edilebilir. Sonuçta biz altlığı olmayan bir planı vatandaşlarımızla paylaşmanın gayri ciddi olduğunu düşünüyoruz. Biz vatandaşın karşısına güçlü bir şekilde çıkmak istiyoruz. Kurulun da onayladığı bir planla çıkmak istiyoruz. Bu süreci vatandaşlarımızla birlikte götüreceğiz. Orda da herkesin rızasını alırsak bu projeyi Antalya’ya kazandıracağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden.” “Düşüncelerimizde zerre kadar fark yok”

Başkan Türel, meclis salonunda bulunan mahalle sakinlerine de söz verdi. Türel, Balbey’in tarihi ve otantik kültürüne uygun şekilde planlanmasını isteyen mahalle temsilcisine, “Düşündüklerimizle, düşündükleriniz arasında zerrece fark yoktur” şeklinde cevap verdi. Başkan Türel, Balbey’de uygulanacak projenin bir kentsel dönüşüm değil, kentsel yenileme projesi olduğunun bir kez daha altını çizdi.