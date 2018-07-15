Türel'den Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kendisine iftira attığı iddiasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 50 bin TL tutarında tazminat davası açtı. Başkan Türel, davayı kazanırsa bu parayla Antalyalı hemşerilerine piyaz ısmarlayacağını kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran Genel Seçimlerine birkaç gün kala İzmir'de, 2014 yılının Şubat ayında yapılan ve halen tam olarak bitirilemeyen bir cadde tramvayı ile Antalya'da yapımına yeni başlanan 3. Aşama Hafif Raylı Sistemi kıyaslayarak, Antalya'daki raylı sistemin daha pahalıya yapıldığını ileri sürdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ertesi gün Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt verdi. Hat uzunlukları, durak sayıları, durakların boyları, tünel (NATM), aç kapa tünel yapıları, karayolu katlı kavşak geçişi, yer altı istasyonu, trafo sayıları, altyapı aktarımları, 5 km eski raylı sistem hattının sökümü, yaya üst geçitleri gibi farklı kapsam ve içeriklerinden dolayı Antalya ve İzmir ihalelerinin karşılaştırılmasının doğru olmayacağını aktaran Türel, Kılıçdaroğlu'nun 'çamur at izi kalsın' düşüncesiyle kirli siyasete yönelip kendisine iftira attığını öne sürdü.

MANEVİ ŞAHSİYETE SALDIRI İDDİASI

Başkan Türel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun seçimlere üç gün kala hiçbir ahlak anlayışına sığmayacak şekilde yalan yanlış rakamlar telaffuz ederek, hakkı, hukuku hiçe sayıp iftira atarak halkı kandırmaya, bu suretle de siyasi rant elde etmeye tevessül ettiğini belirterek, kişiliğine ve manevi şahsiyetine haksız yere saldırıldığı iddiasıyla 50 bin TL tutarında tazminat davası açtı.

Kılıçdaroğlu'nun girdiği her seçimde partisini başarısızlığa sürüklediğini belirten Türel, kabahati kendisinde araması gerekirken iftira atma, kara çalma gibi kirli yollara başvurmayı seçtiğini söyledi. Türel, “Meydanlarda, televizyonlarda 'siyasi ahlak', 'temiz siyaset' nutukları atan Kılıçdaroğlu, kaybedeceğini anlayınca maalesef yine yalana, dolana iftiraya sarıldı" dedi.

İHALE ŞARTNAMESİ DAVA DİLEKÇESİNDE

İzmir projesinin toplam uzunluğunun 22.3 km iken Antalya 3. Aşama Hafif Raylı Sistem Projesinin 24.9 km uzunluğunda tamamı çift hat, 38 yer üstü 1 adet de yer altı durağı olan, araçları çift dizi çalışacak, 94 metre uzunluğunda peron yapısında durakları bulunan, 5 km'lik nostaljik tramvay sisteminin tamamen sökülerek yenileneceği ve kendisine ayrılmış alanda işleyecek çok daha ileri teknik özellikleri olan bir hafif raylı sistem olduğunu anlatan Türel'in dava dilekçesinde, bu ihalenin projelerinin ve ihale şartnamelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca ihale ile elde edildiği, bu proje ihalesini ve gelen dosyaları denetlemesi için de bir başka ihale yapılarak müşavir ve danışman bir firma ile anlaşıldığı da yer aldı.

Türel, İzmir ihalesine katılan firmanın, Antalya ihalesine de katılarak teklifini verdiğini, ancak verdiği fiyatın ihale fiyatından fazla olduğu için ihaleyi kazanamadığını da belirtti. Başkan Türel, davayı kazanması halinde hemşerilerine Antalya'nın meşhur piyazı ile ziyafet vereceğini açıkladı.

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