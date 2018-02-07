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TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı değişti

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 19:04 | Son Güncelleme

Fatmanur Altun, görevi Arzu Akalın'dan devraldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun oldu.

TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre, 2014 yılından bugüne TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanlığını icra eden Arzu Akalan, görevini Fatmanur Altun'a devretti.

Akalın, akademik çalışmalarına devam etmek üzere, 07 Mayıs 2018 itibarıyla TÜRGEV Genel Kurul Üyesi olarak görevini sürdürecek.

Devir teslim töreninin gerçekleştiği Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Fatmanur Altun görevine başladı.

- Öz geçmiş

Fatmanur Altun, 1979 yılında Kocaeli'de doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamlayan Altun, 2002-2003 yılları arasında çeşitli araştırmalar gerçekleştirmek üzere ABD'de bulundu. Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü Sosyoloji ve Antropoloji Ana Bilim Dalı'nda "2000 Sonrası Türk Ulusalcılığının İnşasında Büyük Ortadoğu Projesi Söyleminin Rolü" başlıklı yüksek lisans tezini tamamlayan Altun, 2014 yılında aynı bölümde doktora eğitimine başladı.

2000 yılından itibaren mütercim ve redaktör olarak yayıncılık sektöründe çalışan Altun, 2005-2010 yılları arasında Anlayış dergisinde bölüm editörlüğü, 2006-2011 yılları arasında Dünya Bülteni haber portalında köşe yazarlığı yaptı. 2009-2012 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Yönetimi ana kademe yönetim kurulu üyesi olarak görev alan, 2012-2016 yılları arasında İBB Kültür AŞ'de yönetim kurulu üyeliği yapan Altun, 2015 yılından itibaren Marmara Üniversitesi'nde çalışmaya başladı.

Halen Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Altun'un telif ve çeviri eserleri bulunuyor. Altun, çeşitli platformlarda verdiği seminer ve konferansların yanı sıra Fikriyat gazetesinde köşe yazarlığı, Lacivert Dergi danışma kurulu üyeliği görevlerini yürütüyor. Lacivert Dergi başta olmak üzere çeşitli mecralarda düzenli olarak yazıları yayınlanan Altun, sivil toplum çalışmalarını aktif olarak yürütüyor. Altun, ileri düzeyde İngilizce, iyi düzeyde Arapça ve Osmanlıca biliyor.

Evli olan Altun'un, üç erkek ve bir kız çocuğu bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arzu Akalın Fatmanur Altun TÜRGEV

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