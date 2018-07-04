Turgut Aslan'ı öldürmeye çalışan albay masum olduğunu savundu

Darbe girişiminden önce Jandarma Genel Komutanı olan Galip Mendi'nin özel kalem müdürü olduğunu beyan eden Öktem, 15 Temmuz günü Mendi'nin emri üzerine İstanbul'a seyahatine ilişkin hazırlık yaptıklarını anlattı.

Duruşmada, TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ı silahla öldürmeye kalkıştığı, Aslan'ın koruması Hasan Gülhan'ı da şehit ettiği belirtilen eski kurmay albay Erkan Öktem savunma yaptı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve müşteki kurumların avukatları ile darbe girişimi sırasında karargahta başından vurularak yaralanan Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan ve Aslan'ın şehit edilen koruması Hasan Gülhan'ın aileleri katıldı.

Mendi'nin akşam 19.00 sularında davetli olduğu düğüne katılmak için karargahtan ayrıldığını belirten Öktem, bir süre sonra telefonla aranarak Genelkurmay'a terör saldırısı olduğu, Mendi'nin de Jandarma Genel Komutanlığı'na geri döneceğini söyleyerek kışlada beklemesinin söylediğini ifade etti.

Kendisini arayan kişinin kim olduğunu bilmediği için Mendi'nin koruma subayını arayarak durumunu öğrenmek istediğini ancak iletişim sağlayamadığını bildiren Öktem, bu sırada savaş uçaklarının uçuş yaptığını, nizamiye bölgesinden de silah seslerinin gelmeye başladığını söyledi.

Jandarma karargahına da terör saldırısı yapıldığını düşünerek dışarı çıktığında sanık eski yarbay Yasin Kayabaşı'nı gördüğünü aktaran Öktem, Kayabaşı'nın ikinci katta bilgilendirme yapılacağını söylemesi üzerine Sükan Toplantı Salonuna gittiğini belirtti.

Toplantı salonu önünde bulunan Albay Güven Şağban ile tartışma yaşadıklarını, bunun üzerine odasına döndüğünü anlatan Öktem, odasında Başbakan Binali Yıldırım'ın "bir grubun askeri kalkışması" şeklindeki açıklamasını gördüğünü anlattı.