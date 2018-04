Turgut Özal vefatının 25. yıl dönümünde memleketi Malatya’da anıldı

8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 25’inci yıl dönümünde memleketi Malatya’da da anıldı.

Anma programı kapsamında ilk olarak Malatya Valisi Ali Kaban, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Eski Milli Eğitim Bakanı Metin Emiroğlu ve Malatya Baro Başkanı Enver Han, Turgut Özal Tıp Merkezinde bulunan Turgut Özal Müzesi’ni gezdi.

Protokol üyeleri burada Özal’a ait kişisel eşyaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra müze anı defterini imzalayan Vali Kaban bir konuşma gerçekleştirdi. Kaban, "Aramızdan ayrılışının 25. yıl dönümünde yenilikçi, aydın, çağdaş dünyanın imkanlarıyla milli değerlerimizi buluşturarak kendi ifadesiyle ‘Çağ Atlayan Türkiye’ düşüncesini ortaya koyan ve ülkemize sunduğu sayısız hizmetlerle yakın tarihimize ismini altın harflerle yazdıran Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı rahmet ve minnetle yad ediyorum" şeklinde konuştu.

Daha sonra Vali Kaban ve beraberindekiler Turgut Özal Kongre Kültür Merkezi’nde “Turgut Özal” konulu konferansa katıldı.Konferans öncesi bir konuşma yapan Vali Kaban, Turgut Özal’ın önemli hizmetlerde bulunduğunu belirterek, "O dönem sizin gibi gençken üniversite yıllarında Türkiye’nin o müthiş değişimini belli fark etmiyorduk, çünkü bunun henüz iktisatta, siyasette, toplum psikolojisinde, uluslararası ilişkilerde karşılığı nedir, bilecek durumda değildik. Ama hissediyorduk ki, ülke değişiyor. Her değişim zordur, her değişim acılıdır. Çünkü üstümüzdeki bir kıyafeti çıkarıp bir başkasını giymek kadar kolay değildir. Bu bir anlamda derimizden bir parçanın kopup yerine yeni bir parçanın gelmesi gibidir. Hakikaten karma ekonomi dediğimiz dönemin, demir perde dışı ülkelerle, demir perde ülkelerin uyguladığı ekonomi dışında bir orta yol yok gibi görülen bir ekonomiden çıkıp daha liberal, daha özel sektörün öne çıktığı bir yapıya geçişin yıllarıydı o yıllar. Zaten 24 Ocak Kararları bunun adıydı. O kararlardır ki, o gün uygulanan o ekonomik modeldir ki, Sovyet Rusya’nın 89’da çöküşüyle birlikte veya o dönem karma ekonomi uygulayan Yugoslavya’nın çöküşüyle birlikte başlarına gelen felaketin ülkemizin başına gelmemesi için en büyük garantisi olmuş" ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Özal’a Allah’tan rahmet dileyerek, "Aramızdan ayrılışının 25. yıl dönümünde yenilikçi, aydın, çağdaş dünyanın imkanları ile milli değerlerimizi buluşturarak kendi ifadesiyle ‘Çağ Atlayan Türkiye’ düşüncesini ortaya koyan ve ülkemize sunduğu sayısız hizmetlerle yakın tarihimize ismini altın harflerle yazdıran Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı rahmet ve minnetle yad ediyorum. O, yüzü daima gülen, halkın içinde ve halktan biri olan, çok yönlü bir düşünce ve aksiyon adamıydı. Gerek muhterem Malatyalılar, gerek aziz Türk Milleti onu hiç unutmayacak, her dem taze tuttuğu hatıralarıyla onu kalbinde yaşatacaktır. Turgut Özal deyince, gösterişten uzak, samimi, babacan tavırları, hükümet meydanındaki mitingleri, Malatya türküsüne eşlik edişi, ardından ’Allah’ınıza Gurban’ deyişi, devletle milleti buluşturan, millete hizmeti ibadet sayan duruşu, anlayışı gelir, aklıma. 30 yılı devlet, on yılı siyaset adamlığıyla her senesi dolu dolu geçen 66 yıllık bir ömürde, uzunca bir süreden beri hasret kaldığımız ‘Büyük Devlet’ imajının yeniden kazandırılmasında ciddi ve samimi gayretleri olan sıra dışı bir lideri hatırlarım” dedi.