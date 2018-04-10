Turgutlu, büyükşehirle değişimi yaşamaya başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Turgutlu’da yaklaşık 250 Milyon TL’lik yatırımla projeler ürettiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, kamuoyunun merak ettiği konular hakkında açıklamalarda bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, ETV’de Arif Pektaş’ın hazırlayıp sunduğu Kasabadan Turgutlu’ya programının canlı yayın konuğu oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilçede hayata geçirilen proje ve yatırımların mali portresi hakkında bilgiler veren Gençoğlu, “Turgutlu ilçesi bizim için çok önemli ve değerli. Hem Manisa’ya yakın ve hem de gelişen ve büyüyen bir ilçe. Başkanımızın, seçim dönemindeki vaatleri olan altyapı, üstyapı ve sosyal ihtiyaçlara cevap verecek yatırımları tek tek yerine getirmek istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yaptık. Proje çalışmaları ve onay aşamaları derken bazen bizim dışımızdaki ilgili kurumlardan kaynaklanan gecikmeler oldu. Ovacık Yaylası Gençlik Kampı Projesi, Katlı Kavşak Yol ve Uygulama Projesi, asfalt ve kilit parke çalışmaları, prestij projeler, MASKİ altyapı projeleri, Atık Su Arıtma Tesisi gibi yatırımlarını hayata geçirdik. Bu süreçte gecikmelerden kaynaklanan eleştirilere maruz kaldık. Yapıcı eleştirilerin her zaman yanındayız, ama siyaseten yapılan eleştiriler de bizleri üzüyor” diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi Prestij Projesi hakkında da açıklamalar yaptı. Siyasi parti temsilcilerinin ve basın mensuplarının mevcut alandaki sorunların giderilmesi Manisa Büyükşehir Belediyesinin ikinci bir ödeme yapmasının söz konusu olmadığını açıkça ifade eden Gençoğlu, “Bu konu basında da yer aldı. Mevcut alandaki çalışmayla ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin müteahhide ikinci bir ödeme yapması mümkün değil. Yolda belli bir çökme meydana geldi. Bunun üzerine oranın müteahhidi, iş bitene kadar hakkediş yapmayacağını bildirdi. Orada çalışan ekip değişti. Yeni getirdiği ekiple işi bitirdi. Yapmış olduğu ikinci imalat müteahhidin cebinden çıktı. Ödeme kriterleri belli. Bu konuyla ilgili hatta İçişleri Bakanlığına şikayet vardı. Ön inceleme başladı. Evrakları verdik. Herhangi bir ödeme yapılmadığı orada da gözüküyor. Caddenin yola bakan cephesine bahçe duvarları yaptık. Bahçe duvarlarının kademeli olması bile konu edildi. Ama proje tamamlandığında çok güzel bir alan Turgutlu’nun hizmetinde olacak” diye konuştu.

Devlet Bahçeli ziyaretini değerlendirdi

Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve heyetinin, MHP kurultayının ardından Genel Başkan Devlet Bahçeli ve Genel Merkez ziyareti hakkında da önemli detayları kamuoyu ile paylaştı. Gençoğlu, “MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcılarımızı, kurultayın ardından tebrik etmek amacıyla bir ziyaret ettik. Burada kendisi Manisa’yı tüm Türkiye’nin takip ettiğini ve takdirle karşıladığını söyledi. Bu çalışmaların karşılığında Genel Başkanımızdan duyduğumuz, ‘Siz böyle çalıştığınız sürece Manisalı sizi bırakmayacaktır’ şeklindeki övgü dolu sözleri bize büyük bir güven ve güç verdi. 28 Nisan’da yapacağımız yatırımlara iştirak edecek olması ve 6 aylık süreçte 3’ncü kez ziyaret edecek olması Manisa’ya verdiği değeri göstermektedir” diye konuştu.

Eylül ayından sonra Turgutlu’yu tanıyamayacaklar

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Turgutlu Katlı Kavşak ve Yol Uygulama Projesi hakkında bilgiler verdi. Gençoğlu, “E-96 olarak tabir ettiğimiz İzmir-Ankara karayolu üzerindeki kavşak çalışmamız çok hızlı gitti. 24 saat çalışıldı. Yüklenici firmadan özellikle rica ettik. İzmir-Ankara yolunun en kritik bölgesi burası. Eylül ayından sonra Turgutlu trafiği şehirden tamamen ayrılacak. Vatandaşlar, çok farklı bir Turgutlu görecekler” diye konuştu.