HABER

Turgutlu'da "hayır demek ne mümkün" yanıtıyla nikahı iptal olan gelin ve damat konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 08:15 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Hatice Koşman ile Turgut Dinçer Güneri'nin nikah töreninde damadın verdiği yanıt nikahın iptaline neden olmuştu. Olayın ardından gelin, damat ve nikah memuru ilk kez konuştu.

Turgutlu'da "hayır demek ne mümkün" yanıtıyla nikahı iptal olan gelin ve damat konuştu

“Hayır demek ne mümkün, tabii ki evet” yanıtı nedeniyle memurun nikâhını kıymadığı gelin Hatice Koşman, amacının sadece şaka yapmak olduğunu söylüyor. Damat Turgut Dinçer Güneri ise memura tepkili: “15 dakika dil döktük, ikna olmadı. Yaptığımız tüm masraflar boşa gitti”

Turgutlu’da yaşayan Hatice Koşman ile Turgut Dinçer Güneri, 9 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak için önceki gün nikâh masasına oturdu. En mutlu gününü espriyle renklendirmek isteyen gelin Koşman, memurun “Turgut Dinçer Güneri’yi eş olarak kabul ediyor musunuz?” sorusuna “Hayır demek ne mümkün, tabii ki evet” yanıtını verdi. Ancak hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı ve Turgutlu Belediyesi’nde görevli nikah memuru Ali Akça nikâhı iptal etti. Tüm ikna çabalarına rağmen kararından dönmeyince de talihsiz çift baba evlerine döndü.

DAMAT: YAPTIĞIMIZ MASRAFLAR DA BOŞA GİTTİ

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre olayın şokunu atlatmaya çalışan damat Turgut Dinçer Güneri, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Hatice yol boyunca bir sürpriz yapmak istediğini söyledi. Youtube’dan videolar izlemişti, gittiği birkaç nikâhta da böyle yanıtlar verildiğini görmüş. Ancak memur nikâhı iptal etti. Uzun bir metinden oluşan nikâh kıyma prosedürünü gösterdi ama okuyamadık.

Ben yanıt vermeden bitti. Kendisi çok sertti, ‘Hayır’la ilgili bir kelime geçtiğinde nikâhın kıyılamayacağını söyledi. 50-60 davetli vardı, akrabalarımız araya girdi ama ikna olmadı. 15 dakika boyunca dil döktük. Salı günü tekrar nikâh tarihi alacağız. Yaptığımız masraflar da boşa gitti.”

GELİN: MORALİM ÇOK BOZUK

Yaptığı şaka sonrası pişman olan gelin Hatice Koşman ise yaşananlarla ilgili “Moralim çok bozuk, ben şaka yapmak istemiştim. Yeniden tarih alacağız. Tabii ki böyle bir şaka yapmayacağım” dedi.

‘AĞIZDAN ÇIKAN İLK KELİMEYE BAKARIZ’

Çiftin nikâhını iptal eden Turgutlu Belediyesi Nikah Memuru Ali Akça, kanunlar çerçevesinde nikâh kıydıklarını belirterek kararının gerekçesini şöyle açıkladı: “Olmaması gerekiyordu, hoş değildi. Biz çiftlerin ağzından çıkan ilk kelimeye bakarız. Nikâh masasına ‘Hayır’ demek için gelinmez. Sonrasında bin defa da ‘Evet’ deseniz bizim için değişmez. Biz hâkimler gibi karar veriyoruz. Çiftlerin vereceği cevap kısa ve net olmalı. Benim de böyle bir şey ilk kez başıma geliyor, 6 yıldır nikâh kıyıyorum. Duruma üzülmedim, pişman değilim. Üzülen taraf onlar oldu, kanun hükmünü sordum ben. Eşim ve akrabalarım da arkamda, onlar da basından duymuşlar. Kanunu yerine getirdim, çiftler nikâh masasında şaka yapmasın.”

Facia haberi geldi: Çok sayıda asker yaralı!Facia haberi geldi: Çok sayıda asker yaralı!
HDP muhalefetin ittifakına mı katılıyor?HDP muhalefetin ittifakına mı katılıyor?
23 Nisan coşkuyla kutlanıyor23 Nisan coşkuyla kutlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa Turgutlu gelin damat

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Resmi Gazete'de yayımlandı: Oy kullanacaklar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı: Oy kullanacaklar dikkat

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

İşte CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekiliyle ilgili tüm detaylar

İşte CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekiliyle ilgili tüm detaylar

İlginizi Çekebilir

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esas rakibi kim olacak? Ahmet Hakan yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esas rakibi kim olacak? Ahmet Hakan yazdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' tepkisi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' tepkisi

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Okuyucu Yorumları 12 yorum
ulan kazma insanların mutlu gününde şakalaşmalar olur sürprizler olur neymiş çıkan ilk söze bakarmış aslında sanada o yetkiyi elinden alıp bir daha nikah masasına oturmaman için ilk söz verilmesi lazım ya nerde onu yapacak yetkili
bağnaz herif
kendini hakim saniyor, zengin veya siyasetci, kodaman birinin nikahında yapsan bu tavrini gorurdum ben seni ki zaten yapamazdin. şiddette karşiyim ama bu nikah memuru kaşinmış. Damat da iyi sabir etmiş
BU adamı acil görevden alın.
rahatsız bu alın şunu al al al al
seni nikah memuru yapanın ta...
Tazminat davası açıp tüm masrafı bu işgüzar nikah memuruna yıkacaksın ki biraz olsun insanlıktan nasibini alsın.
kazma herif.ben olsam dava acarım.bu ne yaaa.evlemeyecek olsalar oraya otururlarmi.. Devlette tek düzenli kurallara uyan kurumumuz bu herhalde... IŞGÜZAR HERİF
bunun tahsili ne Allah aşkına, eşseğin birine cübbe giydirirsen kendini hakim zanneder işte böyle. belediye başkanı bunu kovmalı ( tabi akrabası değil ise )
sen benim nikahımda bunu yapacaksın ağzından bir daha laf çıkar mıydı acaba?
Karşına zengin,ünlü veya bir vekil gelse acaba napardın?
you tube dan biraz daha izlesin video
Diğer Haberler
Darbe girişimine ilişkin ilk kez ortaya çıkan mesajlar: Erdoğan'ın 1 füzelik işi var

Darbe girişimine ilişkin ilk kez ortaya çıkan mesajlar: Erdoğan'ın 1 füzelik işi var

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Muhalefetin ittifakına mı katılıyor?

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Muhalefetin ittifakına mı katılıyor?

23 Nisan On Numara sonuçları sorgulama (Milli Piyango 820. hafta On Numara sonuçları)

23 Nisan On Numara sonuçları sorgulama (Milli Piyango 820. hafta On Numara sonuçları)

Milli Piyango bilet sorgulama: 23 Nisan Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango bilet sorgulama: 23 Nisan Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Günlük burç yorumları - 23 Nisan Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları - 23 Nisan Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.