HABER

Turgutlu kavşağında sona yaklaşılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 14:55 | Son Güncelleme

Turgutlu’da yapımı devam eden tarihin en büyük yatırımlarından birisi olan Battı-Çıktı kavşak Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de projede kullanılan kirişlerin ve beton panellerin imalatının yapıldığı Turgutlu Betoya fabrikasını ziyaret etti.Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, yapımı hızla devam eden Battı-Çıktı Kavşak Projesi’nde kullanılan kirişlerin ve betonların imalatının yapıldığı Turgutlu Betoya fabrikasını ziyaret etti.

Turgutlu kavşağında sona yaklaşılıyor

Turgutlu’da yapımı devam eden tarihin en büyük yatırımlarından birisi olan Battı-Çıktı kavşak Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de projede kullanılan kirişlerin ve beton panellerin imalatının yapıldığı Turgutlu Betoya fabrikasını ziyaret etti.
Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, yapımı hızla devam eden Battı-Çıktı Kavşak Projesi’nde kullanılan kirişlerin ve betonların imalatının yapıldığı Turgutlu Betoya fabrikasını ziyaret etti. Ziyaret esnasından fabrika sahasını gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Şirin, “Bilindiği üzere kavşak projemizde 24 saat esaslı çalışmalar devam ediyor. Adım adım sona yaklaşıyoruz ve heyecanımız daha da artıyor. Yüklenici firma yaklaşık bin 500 adet fore kazık çalışmasını tamamladı. Şimdi de istinat duvarları yapılıyor. 3 bölge de kirişlerin konulmasına geçildi. Bugün de kavşak projemizde kullanılan beton panellerin, kirişlerin imalatının yapıldığı Betoya fabrikamızda incelemede bulunduk. Kullanılan malzemenin kalitesi, sağlamlığı yapılan işi zaten ortaya çıkarıyor. Bizlere çalışmalar hakkında bilgi veren ve ağırlayan Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Dönmez ve Genel Müdür Mehmet Ali Günay’a teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse Haziran ayı gibi kavşağımızı kullanıma açmak istiyoruz. İlk etapta Ankara yönüne doğru yani eski garaj kavşağından itibaren olan bir bölümü trafiğe açarak sıkışıklığın önüne geçmek istiyoruz. Bu anlamda bizlere çalışmalar konusunda her zaman destekleyen, bu dev projenin Turgutlu’ya kazandırılması noktasında titiz yaklaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e şahsım ve ilçe halkım adına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Turgutlu kavşağında sona yaklaşılıyor

Turgutlu kavşağında sona yaklaşılıyor

Turgutlu kavşağında sona yaklaşılıyor

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldiCHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
İstanbul'u sis vurdu! İptaller varİstanbul'u sis vurdu! İptaller var
Apple yeni iPad'i tanıttı! İşte fiyatıApple yeni iPad'i tanıttı! İşte fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

Son anket yayınlandı

Son anket yayınlandı

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

'Tosun' hakkında şok detay! DEAŞ'ı da kullanmış

'Tosun' hakkında şok detay! DEAŞ'ı da kullanmış

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

İstanbul'da 25 milyonluk vurgun! Doktorun milyonluk mirasına konmuşlar

İstanbul'da 25 milyonluk vurgun! Doktorun milyonluk mirasına konmuşlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.