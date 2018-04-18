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Turgutlu tarihinden 52 yıllık kesit sergilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 20:11 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi, "1875’den 1927’ye Fotoğraflarla Turgutlu" isimli fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.Turgutlu tarihinden 52 yıllık bir zaman dilimini kapsayan ve 1875’den 1927’ye fotoğraflarla Turgutlu’yu anlatan serginin açılışı yapıldı.

Turgutlu Belediyesi, "1875’den 1927’ye Fotoğraflarla Turgutlu" isimli fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.
Turgutlu tarihinden 52 yıllık bir zaman dilimini kapsayan ve 1875’den 1927’ye fotoğraflarla Turgutlu’yu anlatan serginin açılışı yapıldı. Turgutlu Kent Müzesi’nde açılışı yapılan fotoğraf sergisine Garnizon Komutanı Personel Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Sudak, daire müdürleri ve vatandaşlarda katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Şehirler, mazileri ile bütünleşebildikleri ölçüde geleceğe güvenle bakabileceklerdir. Mazi ile bütünleşmenin ilk şartı da bilmektir elbette. Bu hususta bireylerin olduğu kadar kurumların ve bilhassa yereldeki yönetimlerin sorumluluğu olduğu inancındayız. Turgutlu, geçmişine baktığımızda, bilinmeyenlerle dolu bir şehir olarak önümüzde duruyor. Bunun altında maalesef, 1922’de yaşanan yangının yok ettikleri yatıyor. Dolayısıyla Turgutlu’nun geçmişini eşelemek, bilinmeyenleri öğrenmek istiyorsak, günümüze en yakın olan karanlık noktalardan başlamamız gerekiyor. Öncesiyle, sonrasıyla yangını, yaşananları anlayabilirsek o dönemin öncesine de bir nebze daha rahat uzanabileceğimiz kanaatindeyim. Düşman kuvvetleri, ordumuzun önünden kaçarlarken kendi tabirleriyle çok uzun süre unutulmayacak bir hatıra bıraktılar bizlere. Söz konusu dönemde yaşananların neticelerini hakkıyla idrak edebilmemiz için yangının öncesini, yangının bıraktığı küle dönmüş kasabayı ve bugünlerin temellerinin atıldığı kurtuluştan hemen sonraki günlerin manzaralarını görebilmemiz bizlere yardımcı olacaktır. Bu düşünceden yola çıkarak hazırlanan ‘Turgutlu Tarihinden 52 Yıllık Bir Kesit 1875-1927 Yılları Arası Turgutlu Fotoğrafları’ başlıklı sergi, şehrimizin tarihi için büyük önem arz ediyor. Bu manada serginin hazırlanmasında emeği geçenlere, bazı fotoğrafların temin edilmesinde destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Daha sonra sergiyi gezenler müze sorumlusu Mehmet Gökyayla’dan fotoğraflar ve Turgutlu tarihi hakkında bilgi aldılar.

Turgutlu tarihinden 52 yıllık kesit sergilendi

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Turgutlu tarihinden 52 yıllık kesit sergilendi

Turgutlu tarihinden 52 yıllık kesit sergilendi
2 / 6

Turgutlu tarihinden 52 yıllık kesit sergilendi

Turgutlu tarihinden 52 yıllık kesit sergilendi
3 / 6

Turgutlu tarihinden 52 yıllık kesit sergilendi

Turgutlu tarihinden 52 yıllık kesit sergilendi
4 / 6

Turgutlu tarihinden 52 yıllık kesit sergilendi

Turgutlu tarihinden 52 yıllık kesit sergilendi
5 / 6

Turgutlu tarihinden 52 yıllık kesit sergilendi

Turgutlu tarihinden 52 yıllık kesit sergilendi
6 / 6

Turgutlu tarihinden 52 yıllık kesit sergilendi

Turgutlu tarihinden 52 yıllık kesit sergilendi
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