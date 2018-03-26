HABER

Turgutlu’da Irlamaz Vadisi cazibe merkezi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 12:16 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, Turgutlu ilçesi Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanı’nda oluşturduğu yeni yaşam alanı ilçenin adeta cazibe merkezi haline geldi.Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Irlamaz dere yatağının ıslahı sonrasında oluşturulan Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanı, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin geliştirdiği muhteşem proje ile yeniden can buldu.

Turgutlu’da Irlamaz Vadisi cazibe merkezi oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, Turgutlu ilçesi Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanı’nda oluşturduğu yeni yaşam alanı ilçenin adeta cazibe merkezi haline geldi.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Irlamaz dere yatağının ıslahı sonrasında oluşturulan Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanı, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin geliştirdiği muhteşem proje ile yeniden can buldu. İlçe sakinlerinin yıllardır özlemini duyduğu değişimi yaşayan Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanı, yeni sosyal donatı alanlarıyla ilçenin adeta cazibe merkezi haline geldi. Peyzaj uygulamasında yer alan piknik masalarında kimi vatandaşlar aileleriyle piknik yaparken, kimi vatandaşlar da Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanı’nda oluşturulan spor tesislerinde spor yaparak baharın keyfini yaşıyor.
Yeşil dokuyu ve mevcut ağaçları koruyarak oluşturulan yeni yaşam alanında 7’den 70’e tüm vatandaşların keyifle zaman geçirdiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Mevcut yapıyı koruyarak yapımına başladığımız alanda Kent Estetiği Daire Başkanlığımız tarafından çim ekimi tamamlandı. Bunun yanı sıra çalı ve ağaç dikimleri devam etmektir. Sadece ağaç ve yeşil alandan ibaret olan Irlamaz‘da oluşturduğumuz donatı alanlarında vatandaşlarımız keyifle zaman geçiriyor. Geniş yelpazedeki sosyal donatı alanlarında dileyen vatandaşlarımız spor yapıyor, dileyen vatandaşlarımız ise aileleriyle dev peyzaj alanında piknik yapıyor” dedi.

Turgutlu’da Irlamaz Vadisi cazibe merkezi oldu

Turgutlu’da Irlamaz Vadisi cazibe merkezi oldu

Turgutlu’da Irlamaz Vadisi cazibe merkezi oldu

Turgutlu’da Irlamaz Vadisi cazibe merkezi oldu

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

İlginizi Çekebilir

ABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldi

ABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldi

Sivas-İstanbul arası 5.5 saate iniyor!

Sivas-İstanbul arası 5.5 saate iniyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İranlılara 5 yıldızlı sokak pazarı! İlçe hareketlendi!

İranlılara 5 yıldızlı sokak pazarı! İlçe hareketlendi!

4 ülke birden Rusya’ya karşı harekete geçti!

4 ülke birden Rusya’ya karşı harekete geçti!

AK Parti Sözcüsü Ünal: Yüzde 60'ın üzerinde oya ulaşacağımızı öngörüyoruz

AK Parti Sözcüsü Ünal: Yüzde 60'ın üzerinde oya ulaşacağımızı öngörüyoruz

Çiftlik Bank'ın kilit ismi tutuklandı!

Çiftlik Bank'ın kilit ismi tutuklandı!

Bakan Fikri Işık'tan Menbiç harekatı açıklaması

Bakan Fikri Işık'tan Menbiç harekatı açıklaması

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.