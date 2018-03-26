Turgutlu’da Irlamaz Vadisi cazibe merkezi oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, Turgutlu ilçesi Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanı’nda oluşturduğu yeni yaşam alanı ilçenin adeta cazibe merkezi haline geldi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Irlamaz dere yatağının ıslahı sonrasında oluşturulan Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanı, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin geliştirdiği muhteşem proje ile yeniden can buldu. İlçe sakinlerinin yıllardır özlemini duyduğu değişimi yaşayan Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanı, yeni sosyal donatı alanlarıyla ilçenin adeta cazibe merkezi haline geldi. Peyzaj uygulamasında yer alan piknik masalarında kimi vatandaşlar aileleriyle piknik yaparken, kimi vatandaşlar da Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanı’nda oluşturulan spor tesislerinde spor yaparak baharın keyfini yaşıyor.

Yeşil dokuyu ve mevcut ağaçları koruyarak oluşturulan yeni yaşam alanında 7’den 70’e tüm vatandaşların keyifle zaman geçirdiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Mevcut yapıyı koruyarak yapımına başladığımız alanda Kent Estetiği Daire Başkanlığımız tarafından çim ekimi tamamlandı. Bunun yanı sıra çalı ve ağaç dikimleri devam etmektir. Sadece ağaç ve yeşil alandan ibaret olan Irlamaz‘da oluşturduğumuz donatı alanlarında vatandaşlarımız keyifle zaman geçiriyor. Geniş yelpazedeki sosyal donatı alanlarında dileyen vatandaşlarımız spor yapıyor, dileyen vatandaşlarımız ise aileleriyle dev peyzaj alanında piknik yapıyor” dedi.