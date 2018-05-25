Turgutlu'da sağanak, su baskınlarına yol açtı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yollar göle dönerken, İzmir- Ankara yolunda ulaşım aksadı.
Turgutlu'da saat 14.00'te aniden bastıran şiddetli yağmur, 1 saat sürdü. Bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle hem yayalar hem de sürücüler zor anlar yaşadı. Günlük hayatı olumsuz etkileyen yağışta yollar göle dönerken, bazı kişiler, ıslanmamak için tente altlarında bekledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri ekipleriyle itfaiye ekibi, yağmurda tıkanan rögarların açılması ve suların tahliyesi için çalışma başlattı.
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